iPhone SE 3實機相曝光｜Apple 春季發布會將預計在 3～4 月舉行，今次發布會前極多產品的傳聞，包括期待值高的 iPhone SE 3 和 iPad Air 5。iPhone SE 3 近日又再有傳聞流出，從進口文件中發現 iPhone SE 3 的價格，以及泄漏實機圖片。



iPhone SE 3

根據 91mobiles 的報道，Apple 把三款 iPhone 進口到印度，包括型號 A2595、A2783 和 A2784，估計是春季發布的 iPhone SE 3。在 Apple 交向印度的文件中發現，iPhone 的申報價值為 23,000 盧比（約 $2,398 ），若計算其他成本，iPhone SE 3的價錢應與上代相若。Apple 把新機進口到印度，預計是為手機進行測試。

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知名 YouTuber「Jon Prosser」在 YouTube 上獨家公開了 iPhone SE 3 的諜照，圖片可見全黑的 iPhone SE 3 外觀和 SE 2 完全相同，繼續使用 iPhone 8 的設計，保留 4.7 寸 LCD 螢幕、單鏡頭、Touch ID 等。今次新機重點因此落在 iPhone 13 同級的 A15 晶片，以及支援 5G 上，將成為 Apple 最便宜的 5G 手機。

資料來源：YouTube@Genius Bar Podcast、appleinsider

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