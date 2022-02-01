虎年WhatsApp Sticker推介｜現在和親友拜早年，大多選擇在通訊軟件上，就算因疫情或移民的影響，也能透過 WhatsApp﹑Signal 向對方送上新年祝福。除了傳統的恭喜發財之外，當然少不了眾多有趣的 WhatsApp Sticker，令拜年祝福更加生動。想知今年有什麼虎年必用的 WhatsApp Sticker？即睇以下推介：



👇👇20款新年WhatsApp Sticker推介👇👇

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每年農曆新年 Sticker 的主題，大多會圍繞住該年的生宵製作，今年也有很多插畫家推出虎年 Sticker。如想玩本地貼地，更有麥兜的「如虎添肉」Sticker，大玩廣東話食字祝福語。同時，更有 Mirror 12子的新年 Sticker，每個成員都分別代表一個恭賀說話，不論你是姜濤，還是 Anson Lo 粉絲都一定有選擇。

👇👇WhatsApp Sticker iOS／Android 下載教學👇👇

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iOS 和 Android 的用家，都可以自行下載整套 Sticker，不用等朋友傳過來才下載，以下將教大家如何在 iOS／Android 下載 WhatsApp Sticker。

【iOS】

先下載「五色學倉頡 Online」App，用 Safari 進入「whatsticker.online」網站，選擇「2022 新年虎年專區」在當中找喜歡 Sticker，向下拉點選「Add to iPhone」，再用「五色學倉頡 Online」開啟，接著就可以在WhatsApp中儲存整套 Sticker。

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【Android】

Android 就比較直接，只要在Google Play 下載「WhatSticker 貼圖商店」，再回到「whatsticker.online」網站，選擇「2022 新年虎年專區」在當中找喜歡 Sticker，點選「Add to Android」，就可以把貼圖包加入到 WhatsApp 使用。

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