omicron 疫情反覆，今年黃大仙祠年廿九至初三都暫停開放，以往有上頭柱香或新春參拜﹑求籤的市民都要等初四才能進內上香。黃大仙祠就推出網上祈福服務，等一眾不能前來參拜的善信都可以祈福。

同時，如果想在新年期間求籤問卜，可以使用手機 App 代勞，隨時隨地向黃大仙、觀音﹑車公請求指引。



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部分善信可能因疫情﹑移民等原因，不能親自到黃大仙祠祈福。現黃大仙祠推出網上參神服務，等善信可以隨時隨地向黃大仙師祈願。善信只要在官網的網上祈福平台，輸入姓名﹑祈願內容等資料，黃大仙祠的道長會定期就有關內容代為祈福，包括誦經﹑禱告。除了善信自己輸入不多於15字的祈福內容外，更可以挑選 8 個不同的祈願主題，包括財源廣進﹑家庭幸福﹑步步高陞等，而且可選多於一個。

👇👇黃大仙網上祈福教學👇👇

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如果想有適當的社交距離向黃大仙、車公廟、觀音、武財神、蘇府七王爺求籤！就不妨下載以下5款求籤App，進行即時解籤，了解家宅姻緣運！部分App更有齊神明節慶日子、參拜教學、上香功能，絕對可以為信眾指點迷津！

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資料來源：黃大仙祠官網

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虎年WhatsApp Sticker推介｜現在和親友拜早年，大多選擇在通訊軟件上，就算因疫情或移民的影響，也能透過 WhatsApp﹑Signal 向對方送上新年祝福。除了傳統的恭喜發財之外，當然少不了眾多有趣的 WhatsApp Sticker，令拜年祝福更加生動。

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