舊 iPhone 變慢／10 招提升使用速度｜Apple iPhone 雖然一年一更新，但卻並非每個用家都會追著新機更換、手上的 iPhone 一用就是幾年，難免會覺得運作速度大不如前；但其實只要進行幾個簡單設定，即使是舊型號 iPhone 的操作都可以「回勇」，隨時又可以再戰一年。



舊 iPhone 必學 10 招提升操作速度

撇除硬件故障因素，舊型號 iPhone 的運作速度變慢主要有幾個原因，分別在於記憶體不足、軟件版本匹配問題，或只是單純程序上一些小 Bug，而只要對症下藥，iPhone 的運作速度亦可以隨之提升。

當然，對比採用新處理器的新型號 iPhone 仍然會有先天的差距，不過以下為大家介紹方法的亦十分簡單，如果認為自己手機有拖慢跡象，不妨跟著試做一下。

其中一個最多人忽略的加速方法，就是重啟 iPhone，雖然這聽上去有點陳腔濫調，但重新啟動可以釋放一些可能被Bug 佔據的資源，是提升運作速度的最基本招數

👇👇👇按圖放大看舊 iPhone 必學 10 招提升操作速度👇👇👇

+ 9

同場加映：消委會測試24部平價5G手機｜OnePlus奪榜首、小米出品三甲不入？



其實想用一部速度更快的手機，換新機可能是最快的途徑，消委會較早前就測試了多達 60 部香港有售的智能手機，而其中售價為＄4000 以下的5G機種，數量居然比貴價 5G 旗艦還多一部，共有 25 部選擇👉👉👉其定位多為中階 5G 機種，主力賣點為性價比、大電池及快速充電。