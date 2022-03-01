iPhone 14將轉用Type-C？　淘汰Lightning與歐盟這政策有密切關係

當菲爾-席勒（Phil Schiller）在2012年9月的iPhone 5發布會上介紹Lightning連接器時，他稱其為「未來十年的現代連接器」，隨着今年晚些時候這個10年大關的到來，對於iPhone的未來是什麼樣子，以及這個未來是否會包括Lightning端口，或者可能根本就沒有端口，仍然存在疑問。



自iPhone 5以來，每部iPhone都有一個Lightning端口，蘋果在2012年將其吹捧為比以前的30針連接器「更小、更智能、更耐用」的端口。即使該公司的大部分iPad產品線和整個Mac產品線現在都採用了USB-C接口，iPhone也因為採用了Lightning接口而成為異類。

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智能手機行業已經迅速過渡到USB-C，市場上的絕大多數手機都採用了更通用的接口。蘋果不願意跟隨行業採用USB-C，這讓許多客户感到惱火，但在相當長的一段時間內，蘋果似乎在iPhone上堅持使用Lightning。

經常分享對蘋果產品計劃準確見解的蘋果分析師郭明池說，該公司認為採用USB-C會對其iPhone製造（MFi）計劃產生負面影響，並指出蘋果擔心USB-C的防水標準比Lightning低。鑑於這兩點，郭台銘說，在「可預見的未來」，iPhone將繼續採用Lightning。

蘋果對iPhone的最終目標是完全無端口，依靠MagSafe和無線連接來滿足充電和數據傳輸需求。iPhone上的MagSafe首次在iPhone 12上亮相，仍未完全成熟，迄今僅限於充電。蘋果極不可能放棄Lightning而採用USB-C，只用幾年時間就能實現無端口。相反，它更有可能在繼續使用Lightning的同時，為未來的無端口iPhone採用MagSafe的成熟技術。

然而，歐盟委員會可能會影響我們多久能得到無端口的iPhone。歐盟委員會提出了一項指令，要求所有消費類電子設備，包括智能手機、平板電腦、相機、耳機、便攜式揚聲器和掌上電視遊戲機，都要有一個「通用端口」，也就是USB-C。如果該指令在2022年通過，蘋果等公司將有兩年時間將其設備過渡到USB-C。

不過，也有一些注意事項。從紙面上看，該指令將構成iPhone的一個重大變化，因為它將被迫包括USB-C，但該指令只適用於通過電纜充電的設備。

歐盟希望所有的手機都能與可互操作的充電器一起使用，這對蘋果的閃電接口意味着什麼？

歐盟的一位發言人向The Verge證實，如果一個設備只通過無線充電來充電，它不需要包括一個USB-C端口。這一點，以及該指令分配給公司的兩年過渡期，使蘋果有足夠的時間成熟MagSafe並放棄Lightning，以支持全無線的未來。

蘋果混亂的端口陣容並沒有被忽視。在最新的iPhone、iPad、MacBook Pro、Apple Watch和AirPods型號中，蘋果為客户提供了四種完全不同類型的充電器來為他們的設備充電。彭博社的馬克-古爾曼（Mark Gurman）在今年8月的Power On通訊中強調了這種不一致。正如Gurman當時指出的，「自2012年以來，Lightning很好地服務於蘋果，但USB-C顯然在整個行業中勝出，併成為新設備的默認連接器」。

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