疫苗通行證、2人限聚、全民強檢小禁足，氣炸、急凍及新鮮食品網店精選，網上買餸推介！種種因素令景氣不佳，很多大型連鎖食店都先後暫停營業，何不在家自煮？以下精選介紹8個新鮮、急凍食材的網店，好讓大家留在家中安心選購優質餸菜材料。



超市街市人頭湧湧．在家訂食材方便安全

有消息指3月中香港就會推行全民強檢，更傳有機會實行「小禁足」（只容許有限度外出購買物資），令超市、街市又滿滿是搶購物資的人潮，可以的話都盡量少去，盡量留在家中抗疫生活。記者精選8個專賣新鮮食材、急凍食材的網店，在家明火煮食、以氣炸鍋製作美食都非常簡易。另外，如果沒有煮飯習慣，文末還整合了一些外賣app優惠。

下午約3時，大圍一間超市部分貨架已「清零」，尤以麵包類、即食麵、凍肉及奶類食品最為嚴重。（HK01 18區新聞圖片／呂凝敏攝）

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網購新鮮或急凍食材都非常方便（香港01資料圖片）

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【伏位01】為免運買太多

網店購物多數達到某金額即可兔運費，網民往往就因為買太多東西，如果是可以存放很久的食材也就算了，若新鮮食材未吃光就變壞，就很浪費了。其實大可以跟鄰居變家人合訂，平分成本；更可發揮左鄰右里守望相助精神，幫獨居長者購買。

【伏位02】不新鮮疑變質／紫貝天葵

有些新鮮食材會因為天氣比、濕度變化而在運輸過程中變質。很多網民指「紫貝天葵」特別多這個問題，收貨時應小心檢查，並盡快以報紙包裹吸濕後放入雪櫃。

不新鮮疑變質

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【伏位03】 過熟變壞／果瓜類

不少瓜果類，都容易因為長期局束，或供應商擺放大久，因而變壞爛芯，在表面不易被察覺到。

過熟變壞

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【伏位04】送貨時壓爛撞壞／果瓜類

厚皮瓜果類本身有一定重量，由於重貨多數會放在低部，就容易在送貨過程中壓爛、撞壞。

送貨時壓爛撞壞

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【伏位05】包裝破損／包裝鮮肉及雪藏肉

無論是鮮肉或雪藏肉，送貨時都會使用真空包裝與空時隔絕，但不少網民收貨時都發現包裝上有破損，肉類很可能已經變壞，宜退貨。

包裝破損

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【伏位06】 不足秤／時蔬瓜果

蔬果都會標明重量，如果收貨時發現不足秤，若只是幾％左右，可能只是水份蒸發了，但如果差距太大就應該向供應商要求退貨。

不足秤

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