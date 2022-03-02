GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7遊戲評測（Game評）｜PS5自家殺手級大作《GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7》終於本周正式推出，《香港01》科技玩物記者提早一星期將遊戲入手，玩了近20小時的體驗後，分享對遊戲的評價，究竟今集是否值得PS5／PS4玩家入手？



PS5推出一年，殺手級自家大作《GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7》估不到可以準時推出（以往GT系列次次都會delay...），今次記者就以PS5版，配以4K電視，試玩了近20小時的體驗，與大家分享遊戲今集有幾好玩，值不值得玩家入手。

記者今次以大約20小時的遊戲體驗作評價（遊戲截圖）

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GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7 8大必玩原因



+ 10

原因1：60fps＋光追畫面

今次記者是以PS5配以4K電視遊玩，設定「優先幀率」設定來玩，雖然會減少光追效果，但遊戲時的畫面仍然非常仔細真實，而且以60fps來遊戲，爽快度提升！

首先今集無論車身細節、第一駕駛視點（每一架車內視點就如真車內籠一樣）或賽道變化（天氣、時間、日與夜），畫面都比以往進化不少。尤其是天氣及時間變化，今集當玩一些比較花時間的賽道，可以感受到由日轉夜（可以看到清澈的星空）或下雨至夜晴（陰天轉化晴天眩光／雨滴打落擋風玻璃）的天氣變化，配以4K大電視玩，令記者感受到真正次世代遊戲的震撼！

另外，轉玩影相模式／比賽replay時，只需要轉回「優先光追模式」時，畫面的質素再提升不少，光源照射至車身、物件的質感更像真，記者就曾試以尖東海旁作背景拍攝，幾乎看不出是真還是假。

GT7的遊戲畫面可算是現今賽車遊戲top class水準，尤其是天氣變化真是無懈可擊（遊戲截圖）

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原因2：DualSense手感一流

次世代PS5最大的賣點除了超強的機能外，其DualSense手掣亦都是進化點之一，今代《GT7》亦都「玩盡」DualSense，手感超一流。當記者在不同賽道駕駛時，可以由手掣上感受到軚盤不同感覺的震動，如走過油柏路、沙泥地、雨天水漬等路面時，都可以由手掣上感受到不同地面的輪胎磨擦反應，就像駕駛真車時軚盤給予的反應。而且L2、R2 trigger鍵的多重回饋力度，可以感受到真車油門、brake的回彈反應，不需要貴價遊戲軚盤都可以像真的駕駛體驗。

竟然可以由DualSense手掣上完美感受到輪胎與地面磨擦的變化（遊戲截圖）

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原因3：GT Cafe大驚喜

早前曾經專訪山內一典先生時曾透露今集新追加的「GT Cafe」是25年前已有構思，因此記者對此模式非常有興趣去試。基本上GT Cafe是整個遊戲前20小時的「主軸」模式亦不為過，因為在此模式中可以學到更多汽車、品牌、型號的正史／野史，無論是否車迷都可以更投入汽車的世界。而且就算是新手玩家都可以由GT Cafe內帶著玩家去完成不同的「任務」，由淺入深體驗整個GT的世界，當大家完成所有GT Cafe的任務時，相信已經掌握了不少賽車知識及技巧，繼續在龐大的GT世界裡儲車及比賽。

GT Cafe可協助玩家更易投入遊戲及汽車世界（遊戲截圖）

原因4：400+架車 90+賽道

遊戲開始時已經有多達400架以上賽車及90條賽道以供玩家解鎖、購買，雖然登場車的數量看似比以前減少，不過這400架車全都是「全4K高清製作」，無論車內車外都可以感受如真車般享受，而且山內一典更指遊戲會透過不斷更新加入更多車款，單單要儲這幾百架車、玩盡近百條賽道，已叫玩家期待。

雖然遊戲暫時只得400+架車，低未來將會加入更多新車，有排儲。（遊戲截圖）

原因5：超豐富遊戲內容

一入遊戲世界地圖之中，玩家可以慢慢將不同地方／模式解鎖，由最基本的「GT Cafe」、每集都充滿挑戰的「考牌」、完成不同玩法的「任務」、挑戰多達90條以上賽道的「世界賽道」、「2人＋Online對戰」及「拉花」、「影相」模式等，不同渠道購入二手車、新車、甚至經典跑車等，還有非常深入的改車模式，都已經足以令車迷玩足幾個月。

世界地圖回歸（遊戲截圖）

而且遊戲中玩家每日都有「收藏家等級」，以及「每日訓練」目標，令玩家更有衝動每日去完成每日課題，以及儲更多愛車。

如果有一點拍攝知識，要拍攝出超美的照片（遊戲截圖）

原因6：輕鬆Music Rally／音樂拉力賽

今集新加「Music Rally／音樂拉力賽」模式，記者亦都覺得非常有趣，因為當只是想玩十數分鐘輕輕鬆鬆，就可以進入此模式中，邊聽歌邊在賽道上駕駛，不需要理會排名，只是單純享受駕駛的樂趣，很有以前《OutRun》的感覺。

Music Rally模式，輕輕鬆鬆體驗駕駛樂趣。（遊戲截圖）

原因7：無縫Loading

受惠於PS5高速SSD的優點，只是開機進入遊戲時需要十數秒讀取時間，當一入「GT世界地圖」後，進入不同畫面、進入比賽等，都幾乎不需要讀取內容時間（最多亦只需要1、2秒）。一按即入遊戲、比賽、改車等不同模式，無縫遊戲體驗。

就算賽道背景多仔細漂亮，幾乎只需0-1秒的讀入時間。（遊戲截圖）

原因8：新手Friendly設定

今集遊戲除了有「GT Cafe」模式帶著玩家投入汽車世界外，亦有不少設定對新手而且非常friendly，如跟以往一樣可啟動「提示行車線」、「減速區」提示外，更有更貼心的「輔助設定」，如「自動煞車／調整轉向」等，都可協助新手玩家在比賽時不會那麼易失控，完成遊戲。當然如果想取得更佳圈速，關上這些輔助會更佳。相信不少新手亦懼怕為改車，因為幾十項的改車設定，令新手眼花繚亂。今集GT仍然有「PP」改車評分系統，改車設定時，當玩家作任何細節上的調整，可以立刻看到「PP」數值得變化，可以比以往更一目了然地看出跑車的性能比較。

不少新手操作設定（遊戲截圖）

今集GT7無論駕駛體驗、遊戲內容、畫面、音效、線上對戰等都是「滿分」，找不到任何值得挑剔的地方，硬要雞蛋裡挑骨頭的話，只有說：「為何沒有（回歸）港澳賽道！」，但仍然不會影響記者對遊戲的高水準評價。另外，雖然今次Game評是以PS5為基準，但PS4玩家亦都值得入手，因為無論遊戲內容及畫質都是PS4頂級水準，而且如果購買豪華版的玩家更可以將來免費升級至PS5版本，無論PS5或PS4玩家都值得入手。 總結

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