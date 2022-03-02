Cosplay天后伊織萌（伊織もえ）熱戀40歲肥哥哥，十年地下情被《文春》曝光，網民留言全面正評，更大玩「幸せならOKです」（幸福就OK啦！）改圖洗版！早前同樣因戀情曝光炎上的Hololive Vtuber潤羽露西婭卻在SN上大炎上，她的hater更藉機抽水：「伊織萌專業過班乞食Vtuber好多啦！」為何如此同人唔同命？



快將30歲有另一半並不出奇

伊織萌被狗仔隊追拍到拍拖後，選擇接受《文春》專訪，向325萬follower承認另一半的存在，更表示他是支撐自己工作的心靈支柱，展示自己的專業情神不變。伊織萌在twitter發文道歉「抱歉一直沒有公開、令大家震驚了。」其實如Enako、伊織萌、似鳥沙也加等當紅Cosplay，都已出道10年、快將30歲。追隨多年的粉絲思想都比較成熟，大既都已經從「ガチ恋」想法中畢業，得知萌姐有個體貼的另一半，都像家人一樣祝福她；在這個時機公開，幫伊織萌的事業跨進另一階段！

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右邊狗仔隊圖來源《文春Online》

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這個gag起源自2017年，日本皇室中的眞子内親王（眞子さま）跟大學同學達成婚約，其中一位接受電視台街訪的男性受訪者。（伊織萌Twitter截圖）

伊織萌單身不再｜5原因Fans樂意接受

Vtuber潤羽露西婭感情生活意外曝光

為何網民反應不像伊織萌般正面？

Hololive人氣Vtuber潤羽露西婭，上月同樣意外曝光了與人氣歌手まふまふ的感情關係，網上罵聲不斷、最終更被公司解約；更有人趁伊織萌事件借刀殺人，踩多腳：「伊織萌專業過啲靠課金乞食嘅Vtuber太多了。」點解同人唔同命？



露西婭被解約3個內幕

其實露西婭真身未「死」

露西婭這個Hololive設定上的角色已經不會再出現，但在CG背後扮演她的「中之人」みけねこ(三色猫)，她自己本來的YouTube頻道都有50萬人追蹤，只是脫了一層CG皮囊而已，沒死。

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