《男兒當入樽》SLAM DUNK Talkin' to the Rim 2 手機app｜最近《入樽》作者井上雄彥在twitter宣傳了全新手機應用程式，它是一款AR擴增實程式，無論是去球場波地，又或是在你的書檯上，宮城良田就會跳進AR 擴增實境（Augmented Reality)，簡稱AR），在實景演算成的漫畫場景運球打波。



隻app都成15蚊，即睇買唔買得過！

它其實不算是手機遊戲，而是一款AR擴增實境（Augmented Reality)軟件，你先要找一片平面，大細是不重要的，最緊要沒太多雜物。現時香港的籃球場都已封閉，記者也只能在公園的空地上試，大家要注意安全，不要在停車場玩，也要小心不要撞到路人。

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之後就可以跟以下step去試玩

3個功能／有個好流

+ 4

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總結：一本漫畫都買唔到，當課金畀井上

以內容計，這個AR的功能真的很普通，買，是因為信仰！15蚊，真係單行本都買不到1本，作為《SLAM DUNK》粉絲，買是當然的。我更想share上fb IG表示品味，但很可惜它的share功能也很爛……希望盡快修正吧！「安西教練，我想share呀！」（$15/iOS Android平台)

入樽 SLAM DUNK Talkin' to the Rim 2截圖

入樽 SLAM DUNK Talkin' to the Rim 2截圖

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