Galaxy S22 Ultra 拍攝對決 iPhone 13 Pro Max｜Samsung 新旗艦 Galaxy S22 系列今日（3 月4 日）在香港正式發售，作為 Samsung 2022 年目前的最強旗艦，相信有不少用家／準買家都對其功能及表現都相當感興趣 － 尤其對比其他現存旗艦如 Apple iPhone 13 Pro Max，它又優勝多少呢？



Samsung S22 Ultra 攝影對決 iPhone 13 Pro Max

外媒網站 MacRumors 日前就找來 Samsung Galaxy S22 Ultra 以及 iPhone 13 Pro Max 進行一連串的相片、影片拍攝測試，測試者坦言，兩部旗艦手機的拍攝表現在絕大部份情況之下都非常接近，然而 Samsung 由於有著一定的硬件優勢，在幾方面的表現就稍稍佔優。

除了 1.08 億像素的主鏡頭在數據上佔優之外，Samsung Galaxy S22 Ultra（右）還加入了一支 10x 光學變焦鏡頭，最高支援 100x 數碼變焦，而 iPhone 13 Pro Max 則最多只有 15x 數碼變焦（圖 MacRumors）

主鏡頭拍攝

首先在正常充足的日光底下，兩部手機的主鏡頭輸出都屬於上佳質素，不論是 S22 Ultra 或是 iPhone 13 Pro Max 都能拍攝出輪廓銳利的景物。如果拍攝完相片之後只在同一手機上觀看而不加比較的話，應該不會有用戶投訴。

但留意兩機在軟件設定上有一定分別，色溫以 iPhone 13 Pro Max 較暖、而 S22 Ultra 則偏冷，另外 S22 Ultra 的對比度稍為低，令相片中的黑色陰影位置會較為突出。👇👇👇

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當拍攝牽涉到人像時，iPhone 13 Pro Max 的偏暖調色顯然稍為佔優，從以下幾張圖片中所見，iPhone 13 Pro Max 所拍攝的人像膚色明顯較為紅潤，而在 S22 Ultra 方面，雖然銳利度更勝一籌，然而人面顏色就偏向蒼白。👇👇👇

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在人像模式方面，iPhone 13 Pro Max 與 S22 Ultra 的表現相當接近，只不過在某些樣張中可見 iPhone 13 Pro Max 將部份前景錯認為後景、形成錯誤的散景效果；而在 S22 Ultra 方面，Samsung 為了美顏效果為人面加入了一定的自動「磨皮」運算，但就令其人像模式照片對比 iPhone 13 Pro Max 的輸出稍欠自然。👇👇👇

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低光拍攝

在低光拍攝時方面，若非極黑暗的環境，iPhone 13 Pro Max 與 S22 Ultra 的表現可謂難分軒輊，不過當到室外、沒有太多人造光線作輔助下，Samsung Galaxy S22 Ultra 就可以產出更光、更銳利的相片👇👇👇

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變焦鏡頭拍攝

S22 Ultra 繼續了過去兩代 Galaxy S 系列旗艦的 10x 光學變焦鏡頭，最高可以支援 100x 的數碼變焦，從 MacRumors 的測試中可見，大約放大到 30x 的數碼變焦相片仍然屬於可用範圍，反觀最多只支援 15x 數碼變焦的 iPhone 13 Pro Max，單靠數碼變焦的效果就難以在 10x 或以上的倍數與 S22 Ultra 匹敵👇👇👇

Galaxy S22 Ultra 最高支援 100x 數碼變焦，雖然難以稱得上「可用」，但依然可以輸出相對銳利的相片（圖 MacRumors）

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除了拍攝測試之外，國外 YouTube 頻道早前亦以 Samsung Galaxy S22 Ultra 實機進行一連串的耐用度測試，測試內容與國外其他 YouTuber 的「殘酷測試」類似，都有水淹、刀刮、折曲的環節，最後還加上了以車輛輾過的測試👉👉👉而可幸Samsung Galaxy S22 Ultra 在此一連串的測試之後，仍然可以運作正常，只是表面出現了些微花痕而已