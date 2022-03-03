PS5 3月抽籤｜3月大作連連，PS5上推出Elden Ring艾爾登法環、GT 7跑車浪漫旅等大作推出，當然有更多玩家想將新機入手，不過相信現在仍有不少玩家未能成功抽籤抽中。今次3月初，又有2間大型連鎖店推出PS5抽籤，包括Log-On及Suning蘇寧，想在這個月入手就要留意了！



PS5推出一整年有多，貨量仍然嚴重不足，不少機迷仍未成功購買入手，令不少機迷失望。今次Log-On及Suning蘇寧再次推出PS5主機抽籤，由3月3日起登記，有機會抽中後就可以3月內入手，就算要家居隔離仍然都有機玩。想抽籤的朋友就要留意以下抽籤方法，以及連結。

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PS5仍然一機難求，想以正價入手只可等待抽籤抽中才可。（林勇攝）

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Log-On、Suning 蘇寧 PS5登記抽籤活動詳情👇👇

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Log-On PS5登記抽籤活動



抽籤產品：PS5 數位版主機 + PULSE 3D無線耳機組 (午夜黑) （$3,978）、 PS5 主機 + PULSE 3D無線耳機組 (午夜黑) （$ 4,778）、PS5 主機 + 跑車浪漫旅 7 (25週年紀念版) + Logitech G923 TRUEFORCE 賽車方向盤 + Logitech Driving Force 變速器 （$8,626）

登記時間：3月3日中午 12 時－ 3月4日中午 12 時

抽籤連結 ：https://registration.logon.com.hk

Suning 蘇寧PS5登記抽籤活動



抽籤產品：PS5光碟版主機（$3980） + 額外PS5 Controller - DualSense 無線控制器 三色可選 (星幻粉/星光藍/銀河紫) （$588）

登記時間：3月3日 至3月10日23:59

抽籤連結 ：https://bit.ly/38LLTs8

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

Aeon登記抽籤連結：待更新

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）