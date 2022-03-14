M2 MacBook Air／MacBook Pro傳聞規格整合｜雖然最新的 Apple 發布會中，沒有推出 MacBook 系列新品，不過 M2 MacBook Air 和 MacBook Pro 的傳聞不斷，外型﹑規格，甚至渲染圖都已經流出，相信很大機會能在年尾發布會中登場。以下將整合兩款 MacBook 的傳聞，正磨拳擦掌想入手的用家，可以先看看新機有什麼可能會升級。



【M2 MacBook Air 規格】

外觀

MacBook Air 2022 眾多流出的消息都透露外型將重新設計，捨棄現有的弧線設計，改為類似 MacBook Pro 的平整機身，而且會更加薄。同時，有傳鍵盤也有改變設計，改用灰白色鍵盤，以及加大鍵帽尺寸。

另一個外觀最大的特點，就是將會加入多種顏色。YouTube 頻道「FRONT PAGE TECH」消息指，MacBook Air 將有藍色、 綠色、 粉紅色、 銀色、 黃色、 橙色、 紫色 7 種顏色，即和 24 吋 iMac 相同。

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M2 MacBook Air（macrumors 圖片）

螢幕

傳聞會採用白色窄邊框設計，保留 MacBook Pro 一般的瀏海設計，而螢幕也有機會升級為 mini-LED。

硬件

9to5Mac 從 Apple 內部收到消息，MacBook Air 2022 將會使用 M2 處理器，具備 8 核心 CPU 和10 核心 GPU，而並非使用 M1 高階的 M1 Pro、M1 Max 或 M1 Ultra 處理器。

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Apple M2處理器

彭博社曾爆料，MacBook Air 2022將配備充電效能更好的 MagSafe 充電頭，同時保留左右兩個 Thunderbolt 4 插頭和 3.5 mm耳機孔，但就不配備 SDXC 讀卡器和 HDMI 插孔。

推出時間

從爆料消息中推算，MacBook Air 將會在 9~10 月 Apple 全年最大的發布會中公布，與 iPhone 14 同時面世。

（macrumors 圖片）

【M2 MacBook Pro 規格】

外觀

傳聞指，13 吋 MacBook Pro 將不會改善外觀設計，會繼續使用上一代的機身，不過彭博社曾暗示 Apple 有機會拿走 Touch Bar。

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不再叫「Pro」？

9to5Mac傳出，Apple 正考慮把 13 吋 MacBook Pro 上的「Pro」移除，令 13 吋的 MacBook Pro 成為入門級 MacBook 機型，不過暫時估計這安排最快在下年才實行。

傳聞 MacBook Pro 2022 將使用 M2 處理器（macrumors 圖片）

硬件

13 吋 MacBook Pro 將會使用 M2 處理器，具備 8 核心 CPU 和 9／10 核心 GPU選擇，不過效能上，M2 處理器不及 M1 Pro 和 M1 Max。

資料來源：MacRumors

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