小米頂級旗艦12 Ultra攝影效能將再升級　傳或採用Sony傳感器

據外媒SamMobile報道，新的泄漏表明，即將推出的小米12 Ultra旗艦手機可能帶有新的Sony相機傳感器，並可能放棄小米11 Ultra上的三星相機傳感器。



之前數碼博主@冰宇宙爆料，小米12 Ultra可能帶有一個圓形攝像頭模塊。

不僅相機模塊正在為今年的型號進行更改，而且手機還將推出新的Sony IMX 8xx相機傳感器。回想一下，小米11 Ultra使用了三星ISOCELL傳感器。

此外，爆料者還分享了幾張黑白配色小米12 Ultra圖像，證實了手機的背面設計。截至目前，有傳言稱該設備將配備三攝像頭設置，包括50MP主攝像頭，48MP 5倍遠攝鏡頭和48MP超廣角攝像頭。

不過暫時還沒有關於小米計劃何時推出12 Ultra的訊息。看看新的Sony IMX8系列傳感器會給手機的相機質量帶來什麼變化，以及小米將來是否會重新使用三星傳感器，這將是一件有趣的事情。提醒大家的是，三星本身正在其新的Galaxy S22 Ultra上使用Sony 傳感器，而不是在Galaxy S21 Ultra上配備的自研傳感器。

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