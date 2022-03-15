iOS 15.4 推出｜Apple 在 15日凌晨把 iOS 15.4 上架，用戶現已可以更新。今次重點當然是用戶期待已久的口罩 Face ID 解鎖，科技玩物記者也已經做了實測，親身示範口罩 Face ID 到底有多方便。同時，iOS 15.4 仍有很多實用功能更新，以下將分享 8 個焦點功能。



1）口罩 Face ID 解鎖

iOS 15.4最核心的功能，當然是口罩解鎖 Face ID，只要更新後即可進行設定，不論是解鎖﹑App Pay﹑App Store，甚至App內的密碼，都可以使用口罩 Face ID 完成。

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👇👇iOS 15.4 口罩Face ID實測👇👇

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2）112種 Emoji

iOS 15.4 新增 37 個新的 Emoji，以及 75 種膚色選擇，組合起來高達 112 種。當中包括懷孕﹑手指畀心﹑咬唇等。

3）Podcast新功能

疫情下令更多娛樂轉移到網上，而電台類型的 Podcast 更是適合在疫情環境下發展。Apple 終於在 iOS 15.4 加入方便的篩選功能，用家可以根據季數﹑已下載﹑已播放﹑未播放來條件搜索頻道的內容。

AirTag私隱警告（9to5mac 圖片）

4）AirTag私隱警告

為了提醒 AirTag 用家小心使用，Apple 在 iOS 15.4 加入私隱警告，當用家連結 AirTag 時，就會出現「未經他人同意下使用 AirTag 追蹤他人在全世界許多地區都視為犯罪行為」的警告。

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5）Siri 語音新增中性聲音

Apple 率先在美國地區中，為 Siri 新增第五種聲音選擇「Quinn」。為了性別平等推出的新 Siri 語音，聲線比較屬於中性。目前香港仍未能使用，或在後續版本才更新廣東話的第五種聲音。

👇👇iOS 15.4 正式版 8項焦點功能👇👇

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6）Safari翻譯繁體中文

Safari 內置的翻譯功能，以往的中文翻譯只支援簡體，在 iOS 15.4 中終於加入「繁體中文」，瀏覽外國網站時可透過這功能更方便了解內容。

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7）文字掃描能升級

Live Text 是 iOS 15 其中一個實用的功能，Apple 在 iOS 15.4 再次升級，讓用家可以在「備忘錄」和「提醒事項」App中，直接使用相機掃描文字，把相片的文字直接複製到這兩個 App 上。

Universal Control（9to5mac 圖片）

8）Universal Control

第8個焦點其實是 iPadOS 15.4 的內容，但由於太實用方便，不得不一併在這分享。iPadOS 15.4 和 macOS Monterey 12.3 加入 Universal Control，可以使用同一組鍵盤和滑鼠，同時操作 Mac 和 iPad，更可以直接把文件和相片拉到另一個裝置上。

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