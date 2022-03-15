Google宣布Android系統有6大功能更新　相簿模糊背景更美觀

Google 宣佈為 Android 系統更新六大功能，包括提升 Google 相簿模糊背景、提升 Android 訊息功能、加強智能鍵盤 Gboard 文法校正、Live Transcribe 離線使用、屏幕使用時間小工具提升數碼健康、鄰近分享與多位朋友輕鬆分享。



Android系統更新的6個功能

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提升 Google 相簿模糊背景功能

訂購 Google One 服務的 Google 用家應體驗過 Google 相簿的模糊背景編輯，將未有使用肖像模式的人物相片增添模糊背景效果，今次的更新會增加更多模糊主題，包括寵物、食物、植物等，適用以往拍攝的或是新拍的照片。

提升 Android 訊息功能，同時更好與 iPhone 朋友互相分享

Android 訊息即將能顯示由 iPhone 朋友發出的表情符號，同時用家可以在訊息中直接分享 Google 相簿連結，對方將能以相同的解像度觀看影片，而不久將來亦可以相同方式傳送照片。

此外，Android 訊息新增功能幫助用家整理內容及需要優先處理的事項，包括自動將接收的訊息分類為「個人」和「工作」；整理登入不同應用程式時接收到的一次性密碼訊息，自動在接收後的 24 小時自動為你刪除； 提示你未有回覆的訊息；提示你朋友的生日，適時送上祝福。

加強 Gboard 文法校正

Google 的智能鍵盤 Gboard 新增文法校正功能，檢查輸入內容的串法，也能發現文法問題並提出建議。

Live Transcribe 離線使用

Google 與專為聽障人士開設的美國高立德大學 (Gallaudet University) 攜手開發 Live Transcribe，實時將語音轉換成文字，助聽障人士更易進行日常對話。除了在 Pixel 和 Samsung 裝置已預設下載，Live Transcribe 可在 Play Store 免費下載，而更新的 Live Transcribe 支援離線使用。

屏幕使用時間小工具提升數碼健康

屏幕使用時間小工具將在主屏幕顯示用家每天最常使用的 3 個程式及使用時間，用家也可點擊「健康數碼生活」（Digital Wellbeing）程式，調整裝置使用習慣，培養數碼健康，包括應用程式計時器讓用家設定各應用程式每日使用上限； 專注模式會在特定時間關閉令人分心的應用程式，提升用家專注力；放鬆模式會自動將屏幕色調變為灰階模式，同時開啟「請勿騷擾」。

鄰近分享與多位朋友輕鬆分享

鄰近分享（Nearby Share）讓用家輕鬆與附近的 Android 裝置分享照片、影片、文件、語音、文件夾等，更新也可選擇多位接收者，將同一檔案傳送予多位朋友，適用於 Android 6 或以上裝置。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】