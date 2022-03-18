iOS 15.4 口罩 Face ID 設定&使用貼士｜iOS 15.4 上架後，不少 iPhone 用家都急不及待更新，就為了可以使用口罩 Face ID 解鎖。可是，有用家發現口罩 Face ID 並非想像中易用，連設定是也要重覆幾次才成功。以下將分享 5 個設定和使用貼士，幫大家快速上手口罩 Face ID。



【1】Face ID設定

更新完 iOS 15.4 後，用家要再次設定口罩 Face ID 才能使用，不過設定過程中其實不需要戴口罩。同時，可以再設定多一個戴眼鏡時的 Face ID，令系統更易因應情況辨識用家面容。

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【2】不能設定 Face ID 問題

部份用家在設定口罩 Face ID 時，要掃瞄幾次才成功，有機會是背景太暗或太雜亂所致，令鏡頭難以清楚掃瞄。因此，設定 Face ID 時，最好在背景簡潔，光線充足的地方。

設定 Face ID 時，不用戴口罩設定（歐嘉樂 攝）

【3】解鎖角度

口罩Face ID是透過掃瞄用家的眼睛，以及周圍區域的獨特特徵。想精準一點完成解鎖，手機的位置建議放高一點，以及角度需對準面部，眼睛同時望向手機。

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解鎖時，手機建議放在較低的位置，角度對準面容（The Verge 圖片）

【4】口罩+帽能夠解鎖？

部份用家發現，戴上口罩和帽時，Face ID 的辨識能力好像會變弱，並非每次都能解鎖。有機會是帽邊範圍遮掩了部分眼部位置導致。

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【5】戴眼鏡 vs 護目鏡 vs 太陽眼鏡

設定 Face ID 時，雖然可以設定戴眼鏡時的面容，不過實際使用時，如遮擋太多眼部位置，也不能解鎖，因此太陽眼睛﹑護目鏡，以及面罩也不太適用於口罩Face ID範圍內。

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