HA Go 預約新冠指定診所｜香港新冠肺炎疫情再次爆發至今，每日仍然有過萬宗確診個案，更有大量人士快測陽性後需要求診，然而預約指定診所的熱線電話卻經常爆滿，想求醫卻堪比搶演唱會門票。



在增設指定診所數目以外，由今日（3 月 18 日）起，政府與醫管局終於為社區輕症新冠患者提供了新的途徑、以《HA Go》手機 App 以查詢並預約 23 間新冠指定診所的就診名額。

用 HA Go 可以預約新冤指定診所、惟有一限制

醫管局代表日前在疫情記者會上宣布，由 3 月 18 日起，新冠肺炎患者可透過手機App「HA Go」的「預約指定診所」功能，為自己或他人預約，並隨時查詢名額及取消診期，形容猶如「買飛睇戲」般方便。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，《HA Go》的診所預紉功能像好「買飛睇戲」般方便（資料圖片）

然而此功能卻有一大限制，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示表示：「首階段只適用於曾在醫管局登記或曾使用醫療服務人士，將盡快啟動第二階段覆蓋至所有人士，以便透過手機程式預約。」

一招免親身到診所啟動 HA Go 帳戶

除了需要是曾經就診人士，使用 《HA Go》App 仍有另一難關 － 原來登記《HA Go》之會員後，使用絕大部份功能都需要先「啟動帳戶」，而在一般情況下，這個程序需要用戶親身到醫管局的診所／醫院內完成。

幸好，原來 HA Go 已經加入了新方法啟動，可以用《智方便》或《醫健通》App 配合，就可以在手機內遙距完成啟動程序👇👇👇

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預約指定診所、有 App 仍然要爭名額

登記、啟動完後，終於可以在《HA Go》中預約指定診所的求診時段，如果有名額的話，基本上 2 分鐘內可以完成預約👇👇👇

****根據記者實測，即使本身未有使用過醫管局醫療服務，依然可以完成預約流程，然而據醫管局方面於 3 月 17 日提供的資料，HA Go 的手機預約服務目前僅限於「曾在醫管局登記或曾使用醫療服務人士」，故預約前最好確定自己符合資格****

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比起熱線電話，用手機預約的確是更較方便，然而 23 間診所每日 1000 個名額，每每在短時間內就爆滿，對比起「買飛睇戲」的難度，似乎仍有一定的距離。官方指定時更新24小時後的預約名額，因此就算因滿額而未能成功預約，都可隔一段時間再試。

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雖然近日的確診數字稍有回落，但新冠肺炎疫情第 5 波仍然未見盡頭，除了藥物，不少市民仍然在繼續張羅新冠病毒快速抗原測試（又稱「快速測試」／RAT）以備不時之需。

而隨著需求急升，香港不少商戶都有採購快速測試以轉售圖利，目前市面上基本上貨量非常多，可能亦因如此，有超平價款式在市面上出現👉👉👉《香港01》科技玩物記者較早前就發現快速抗原測試的價錢竟然可以低至＄6 一盒。