消委會 10 款麵包機評測｜疫情令不少人養成煮食的習慣（或者是迫不得要煮），不只晚市沒堂食，很多人為防在外除口罩，也盡量留在家中進餐。而以往邊行邊食麵包做早餐的情況，在近年也很鮮見。消委會曾測試 10 款香港有出售的麵包機，發現製作麵包的效果參差，如果正打算入手麵包機自己做早餐的話，以下評測內容非常適合參考。



麵包機

消委會在市面上找來 10 款麵包機，價格由 $499～$2,380 不等，價格差距大，而焗製麵包的效果也非常參差。而測試的麵包機品牌包括德國寶﹑樂信牌﹑飛利浦﹑美的等，都是 香港常見的家電品牌，最快只要約 168 分鐘即可。

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👇👇消委會 10 款麵包機評測結果👇👇

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不同麵包焗製效果參次

消委會發現，在白麵包﹑全麥麵包和多穀麵包三種比較，發現使用本地品牌的預拌粉，全用白麵包程序焗製，是三款中效果最好，即外表﹑顏色﹑麵包皮厚度都較理想。而「象印 BB-HAQ10」焗製麵包的整體質素較佳，獲得最高的 4.5 點評分。

不少人覺得自行焗製麵包更健康（Google圖片）

製作麵包成本

消委會更貼心計算一家四口，500 克麵包做早餐的成本要多少：

250克高筋麵粉：$7.5

16克牛油：$1.9

6克奶粉：$0.9

4克酵母：$1.16

0.23度電：$0.25



總成本：$11.7（未計算麵包機費用及糖﹑鹽﹑水等較便宜材料／成本根據物價亦會有所不同）



麵包機使用貼士

1）操作時避免接觸麵包機表面：焗製麵包時，機身溫度也有機會提升，應避免觸摸，更切勿讓小朋友單獨使用或觸碰。

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2）使用易變壞食材勿用時間掣：部分製作麵包的材料比較易壞，如牛奶﹑牛油，因此使用這些材料時不應長期延遲啟動時間，以免食材在儲存期間變壞。

部分麵包機功能眾多，可以焗製多款不同的麵包（Google圖片）

3）勿在機內使用利器以免刮花塗層：部分人可以會使用刀或其他金屬器具，把麵包取出，這有機會刮花塗層影響焗製效果。

4）新鮮麵包即日吃掉最好：自行焗製的麵包，最好即日吃掉，如要留過夜，也建議包好放入冰格冷凍儲存。

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