更新iOS 15.4 電池續航力災情｜iOS 15.4 推出後，不少 iPhone 用家都為了口罩 Face ID 馬上升級，不過有用家表示，iPhone 的電量變差。YouTube 頻道「iAppleBytes」就為 9 款 iPhone 進行測試，比較一下 iOS 15.3.1 和 iOS 15.4 兩個系統，新系統的電池續航力是不是變差。



iPhone 12／13 特別明顯？

根據 gsmarena 的報導，有 iPhone 13 Pro 用家指手機升級後，只用大半日就沒電，更有 iPhone 11 的用家表示，只用了兩小時，但手機在 24 小時內就只餘下 20% 電量，比 iOS 15.3.1 時，電池續航力有明顯變差。

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記者比較「iAppleBytes」為 9 款 iPhone 進行的測驗，發現其實有 7 款的電池都有所改善，而 iPhone 7 更增加了 41 分鐘。不過 iPhone 12 和 iPhone 13 的電量的確下降，分別是 24 分鐘和 8 分鐘，可能是與 ProMotion 屏幕更新率和口罩 Face ID 有關，但電池消耗情況未算嚴重。

資料來源：gsmarena﹑YouTube@iAppleBytes

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