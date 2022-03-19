人妻哭喊：他回家就只會玩手機！手機致婚姻破裂竟佔離婚個案30％

手機致離婚｜智能手機今時今日已經是世人不能或缺的日常用品，除了溝通，它更是集交友、娛樂、理財等功能與於一身的平台。在提供方便的同時，各位又會否想到手機可能會成為夫妻關係中的「第三者」、甚至令婚姻步向終結？



手機致離婚竟佔整體個案三成

內地媒體長江日報早前就訪問了多個於中國的調解員、了解中國瀕臨離婚的夫妻之間可能存在的問題，調解員提到手機的普及，正逐漸成為夫婦之間的相處障礙。

金牌調解員聶春燕是武昌區法院的一名專職家事調解員。（圖 長江日報）

其中一位調解員曹紅玲更提到，因為一方沉迷手機而導致夫妻雙方缺少溝通、不分擔家務、不能彼此關心而導致離婚的，已佔到了離婚比例的30%，情況堪憂。在報導中就帶來了兩個調解員聶春燕以及曹紅玲親身經歷、因手機而導致離婚個案，各位可以借鑑👇👇👇

【1】沉迷手機而導致夫妻雙方缺少溝通

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【2】流動支付流行令夫婦「財政獨立」

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資料來源：長江網

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雖然近日的確診數字稍有回落，但新冠肺炎疫情第 5 波仍然未見盡頭，除了藥物，不少市民仍然在繼續張羅新冠病毒快速抗原測試（又稱「快速測試」／RAT）以備不時之需。

而隨著需求急升，香港不少商戶都有採購快速測試以轉售圖利，目前市面上基本上貨量非常多，可能亦因如此，有超平價款式在市面上出現👉👉👉《香港01》科技玩物記者較早前就發現快速抗原測試的價錢竟然可以低至＄6 一盒。