USB 正反面如何分辨｜不論用充電線﹑儲存裝置，還是接收器，基本上都會接觸到 USB（USB Type-A）。使用 USB 的人都一定有同一個經驗，就是正反兩面轉幾多次都好，也是插不入去，總是要試幾次才能連接。日本就有網民想到一個創意方法，讓自己不會再錯正反面。



日本網民「sasakumako」就分 Twitter 上分享了一個小訣竅，就是在 USB 線和插座上畫畫，分別畫出一個頭和身體，使用時只要對準組合頭和身，就不會再搞不清正反面。「sasakumako」分享後，引來 11.9 萬個 like 和 1.6 萬次轉推，也有網民參考這個方法，同時分享在 Twitter 上，表示不只方便分辨，更令 USB 插座更可愛。

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真正的分辨方法

當然，不用畫畫其實都可以分辨到 USB 的正反面。正面會有兩個空心的洞，仔細看可以看到 USB 內的底板；背面兩個洞即被底板背阻擋。而日本也有網民分享，可以用「良相」和「惡相」去擬人 USB，在分辨時就更易理解。

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USB meme（Google圖片）

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不過，有時就算分到線的正反面，但部分插頭的位置都難以探頭的位置，如電腦背後的 USB 插頭（一般都是正面向上／向右）就夠難看清。因此很多人都會試完一次又一次，甚至正反兩面也插不入，所以才有這一張 USB meme 出現，應該不少人都被 USB 正反困擾。

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病毒、惡意程式（Malware）在今時今日可謂無處不在，除了早前多次報導在 Google Play Store 處偽裝成不同的 Apps 引導 Android 用家下載再盜取個人資料的木馬病毒之外，現在連不少人日日在看的 YouTube 影片都有潛在危險，近日抗疫留家的時間增加，就連睇片都要小心提防。