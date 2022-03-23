微波爐更新後竟以為自己是蒸焗爐｜新式的家電大多加入了智能元素，能讓用家透過手機遠程操作，或隨時更新系統令功能更完善。不過，近日竟出是「智能叛變」的情況，一款智能微波爐更新後，竟以為自己是蒸焗爐，顯示的操作指令全部都變成蒸焗爐上的功能。



微波爐身份認同障礙

受影響的家電是伊萊克斯（Electrolux）旗下品牌 AEG 的微波爐，型號為 AEG KMK968000T。伊萊克斯承認在 3 月的 Firmware 軟件更新中出錯，令該款微波爐更新後，無法再正常操作，甚至重置設定也不能還原系統。

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受影響的微波爐 AEG KMK968000T（AEG 圖片）

出錯的原因，竟是一名員工在處理軟件更新時，向微波爐輸入了錯誤的程式，並把錯誤的更新檔推送到連上 Wi-Fi 的微波爐。該更新檔除了令微波爐顯示蒸焗爐的操作設定外，更影響到本來的 Wi-Fi 功能，因此就算重新推送修復檔也不能修正問題。現荷蘭、比利時和盧森堡的同款微波爐也陷入「身份認同障礙」，唯一解決方法就是直接把微波爐送去維修，當然伊萊克斯表示會為受影響的用家提供免費維修服務。

資料來源：thenextweb

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