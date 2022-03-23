小米旗下品牌Redmi 10C海外發售　6.71吋大屏加5000mAh高容量電池

小米旗下品牌 Redmi 的入門機型 Redmi 10 雖推出已有一段時間，但就擁有不少衍生機型。像較早前廠方又在馬國市場，推出新作 Redmi 10C 智能手機，其配備 6.71 吋 LCD 大屏、5,000mAh 電池及 Snapdragon 680 等規格，預計主打入門機市場。



與前代曾推出港版、採用 Helio G35 晶片組的 Redmi 9C 不同，這次在馬國推出的海外版 Redmi 10C。

率先看看海外版的Redmi 10C，它有什麼強勁的功能呢？

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改用了近期 4G LTE 手機常見的高通 Snapdragon 680 晶片組；同時畫面部份，亦由之前配備的 6.53 吋 HD+ Dot Drop 水滴屏，改為配備可視畫面更大的 6.71 吋 Dot Drop 水滴屏，不過畫面像素就保持在 1,650 x 720 HD+ 解像度。另外裝置指紋鍵組，亦由前代機背稍稍往上移至攝像模組位置。

外觀頗有幾分前代影子的 Redmi 10C，雖後方攝像模組佔位更大，但相比 Redmi 9C 配備的 1,300 萬像三鏡，這次新版就僅提供由 5,000 萬像 F1.8 主鏡、及 200 萬像景深鏡頭組成的雙攝像模組，不過前者將加入 4 合 1 像素拍攝，預計輸出相片成像表現應有所提升。

另外 Redmi 10C 保留了 5,000mAh 電池規格及 18W 快充配置，包裝內則附置 10W 充電器、機身保護套等配件。Redmi 10C 價格及銷售地區待定。

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