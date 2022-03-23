強制檢檢公告再臨、安心出行設定要識｜雖然每日確診數字有回落跡象，但新冠肺炎疫情第 5 波仍未到頭，政府方面為了確切了解社區的感染狀況，決定由 3 月 22 日起重啟「強檢公告」。



由於政府早前已經啟動了進入大量處所時必須掃描《安心出行》的「疫苗通行證」政策，香港市民隨時會因為《安心出行》設定不當而墮入「時間差」陷阱而被迫強檢。

強檢公告重臨、《安心出行》通知市民

根據目前的政府政策，除了因為同一大廈中有多宗確診而啟動的大廈圍封強檢，一般市民都有可能隨時收到強檢命令，而主要途徑就是透過《安心出行》。

《安心出行》App 在一般情況下，會每日從政府更新強制檢測之處所名單，如果在指日期內於這些處所逗留超過 2 小時的市民，其手機的《安心出行》就會收到強制檢測的通知，而逗留少於 2 小時的話則只會建議檢測。

當指明處所被納入強制檢測名單，而根據《安心出行》紀錄，你近日又在該處所逗留超過 2 小時，政府就會透過《安心出行》通知你須進行強制檢測

須接受強制檢測的相關人士可前往社區檢測中心或流動採樣站免費進行核酸檢測，亦可自行安排經政府認可的本地醫療檢測機構自費進行核酸檢測。如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令。

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善用《安心出行》3大功能、避免時空交錯墮強檢名單

然而《安心出行》的預設「離開」場所的時間為 4 小時，有很多人離開場所後卻忘記要按離開鍵，結果就被認為逗留在該場所超過2小時，收到強檢通知時已經「冇仇報」。

其實在《安心出行》App 中除了原本的「疫苗通行證」功能之外，亦有幾個隱藏功能，只需要善用的話是可以避免因「時空交錯」而墮入強檢名單之中。👇👇👇

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新版安心出行針卡／疫苗通行證使用教學

為了在香港社區全面推行疫苗通行證，香港政府早前已為《安心出行》手機 App 加入了輸入及出示針卡紀錄，而另外由於商場及食肆都被納入必須要掃描《安心出行》QR Code 方能進入的處所。