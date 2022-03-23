M1 Ultra 跑分表現｜Mac Studio 推出後，很多關注電腦硬件的用家都非常留意 M1 Ultra 的效能。被稱為怪獸晶片的 M1 Ultra，成為 Intel 和 AMD 高階 CPU 的強勁競爭對手，不過從跑分上看，M1 Ultra 又是否想像中誇張呢？



Mac Studio 拆解

知名 YouTube 頻道「Max Tech」影片中，把 Mac Studio 拆開查看內部硬件構造，發現 M1 Ultra 晶片居然估了主機板約一半的位置。與 AMD Ryzen 併排比較，更能發現 M1 Ultra 的尺寸是 AMD Ryzen 的 2～3 倍。不過，值得一提的是，M1 Ultra 並非單純的 CPU，而是組合了 64 核 GPU﹑IO﹑記憶體，因為尺寸有差異也是合理的。

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（YouTube@Max Tech 影片截圖）

M1 Ultra 跑分

由於太多有關心 M1 Ultra 的效能，到能有多強大，因此有不少 YouTube 頻道都進行了跑分實測，和 Intel i9-12900K 和 AMD 5950X 比較，沒想到在跑分表現上，Intel 和 AMD 仍是領先。

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👇👇M1 Ultra vs Intel vs AMD 跑分表現👇👇

+ 3

雖然在 CPU 的跑分表現上，M1 Ultra 都不是最高分，但「PREMIERE PRO 4K H.264」的輸出表現則非常理想，只要 9 分 20 秒就能輸出 10 分鐘的 6K 影片。而且 M1 Ultra 更強調的是同效率下低功耗的表現，這類完全功率的跑分，僅能當作效能參考，不過從跑分數據上看來，Intel 和 AMD 仍能與 M1 Ultra 分庭抗禮。

資料來源：YouTube @Max Tech／Matthew Moniz／Dave2D

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