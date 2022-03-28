奧斯卡2022｜一年一度的奧斯卡金像獎頒獎典禮剛在美國完滿結束，多個獎項都已經塵埃落定，而作為影迷，除了為得獎者感到高興之外，當然就想要觀看／重溫一下一眾得獎電影。
《香港01科技》玩物記者就依照奧斯卡2022得獎名單整理了其可供串流的平台清單，各位影迷可以自己點播重溫！
【DUNE 沙丘】
-最佳音效
-最佳視覺效果
-最佳攝影
-最佳美術指導
-最佳剪接
-最佳原創配樂
-最佳音效設計
可供觀看串流平台：HBO GO
【King Richard 王者世家】
-最佳男主角
可供觀看串流平台：HBO GO
【The Power of the Dog 犬山記】
-最佳導演
可供觀看串流平台：Netflix
【No Time to Die 007：生死有時】
-最佳原創歌曲
可供觀看串流平台：暫無
(Google Play、Apple TV 可供租看)
【Summer of Soul 靈魂樂之夏】
-最佳紀錄片
可供觀看串流平台：Disney+
【CODA 心之旋律】
-最佳電影
-最佳改篇劇本
-最佳男配角
可供觀看串流平台：Apple TV+
【West Side Story 西城故事】
-最佳女配角
可供觀看串流平台：Disney+
【The Eyes of Tammy Faye 神聖電視台】
-最佳女主角
-最佳妝髮
可供觀看串流平台：Disney+
【Drive my Car 在車上】
-最佳國際電影
可供觀看串流平台：暫無
【Cruella 黑白魔后】
-最佳服裝設計
可供觀看串流平台：Disney+
【Enchanto 奇幻魔法屋】
-最佳動畫電影