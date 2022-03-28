奧斯卡2022｜一年一度的奧斯卡金像獎頒獎典禮剛在美國完滿結束，多個獎項都已經塵埃落定，而作為影迷，除了為得獎者感到高興之外，當然就想要觀看／重溫一下一眾得獎電影。

《香港01科技》玩物記者就依照奧斯卡2022得獎名單整理了其可供串流的平台清單，各位影迷可以自己點播重溫！



【DUNE 沙丘】

-最佳音效

-最佳視覺效果

-最佳攝影

-最佳美術指導

-最佳剪接

-最佳原創配樂

-最佳音效設計

可供觀看串流平台：HBO GO

【King Richard 王者世家】

-最佳男主角

可供觀看串流平台：HBO GO

【The Power of the Dog 犬山記】

-最佳導演

可供觀看串流平台：Netflix

【No Time to Die 007：生死有時】

-最佳原創歌曲

可供觀看串流平台：暫無

(Google Play、Apple TV 可供租看)

【Summer of Soul 靈魂樂之夏】

-最佳紀錄片

可供觀看串流平台：Disney+

【CODA 心之旋律】

-最佳電影

-最佳改篇劇本

-最佳男配角

可供觀看串流平台：Apple TV+

【West Side Story 西城故事】

-最佳女配角

可供觀看串流平台：Disney+

【The Eyes of Tammy Faye 神聖電視台】

-最佳女主角

-最佳妝髮

可供觀看串流平台：Disney+

【Drive my Car 在車上】

-最佳國際電影

可供觀看串流平台：暫無

【Cruella 黑白魔后】

-最佳服裝設計

可供觀看串流平台：Disney+

【Enchanto 奇幻魔法屋】

-最佳動畫電影

可供觀看串流平台：Disney+