瞓覺時開住手機／平板有危險！研究：螢幕光增加肥胖﹑心臟病風險｜晚上在床邊玩手機邊瞌眼瞓，應該是大多數都市人每日都會經歷的事（當然還有睡著手機打中臉部的共嗚），甚至手機螢幕﹑房燈都未關，就不小心睡著了。近日，有研究報告指出，原來睡覺時環境的光線會影響心血管功能，嚴重更會影響到心臟問題，而提及的光線更包括手機﹑平板﹑電腦等的螢幕光。



開燈 vs 全黑睡覺

美國西北大學醫學院發表研究指，與昏暗的環境相比，夜間睡眠期間暴露在中等強度的光線環境中，會損害心血管功能，並增加第二日早上的胰島素阻抗（脂肪細胞、肌肉細胞和肝細胞對正常濃度的胰島素反應不足的現象）。

這項研究的結果表示，僅僅是睡眠期間暴露在中等室內照明的環境下，就己經是心臟病﹑糖尿病和代謝綜合症的風險因素。

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不少人會在睡覺時，仍開著手機﹑平板﹑電腦螢幕（Google圖片）

研究團隊找來 20 名年齡約 20 歲的健康人士，進行兩晚睡眠實驗，並用儀器監察身體狀態，發現 3Lux（如暮光強度）下會令「交感神經」「副交感神經」系統失衡，心率、血壓、胰島素同樣上升。同時，在 100Lux（如日間陰天強度）下，心率、血壓進一步上升，更出現胰島素阻抗情況，使身體無法利用血液中的葡萄糖獲取能量，繼而產生更多胰島素。

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在 JAMA Internal Medicine 一項早期研究中發現，如睡眠期間，長時間暴露在光線下的健康人士，他們也會更容易肥胖和有心臟問題，這也與最新的研究不謀而合，正是胰島素阻抗和血糖增加作怪。

睡覺時藍光也會對身體有影響（Google圖片）

報告亦提到，城市生活的人，有高達 40% 睡覺時會開著床頭燈﹑電影﹑手機等，這些發光設備同樣是影響睡覺的兇手之一。因此建議盡量不要在睡覺時開燈，就算要開，也盡量使用靠近地板的昏暗燈光。

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其次，光線的顏色也很重要，白光和手機螢幕的藍光對大腦的刺激較大，因此應遠離熟睡的人。如無法控制室外光線，建議使用眼罩睡覺。

資料來源：northwestern

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