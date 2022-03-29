小米黑鯊 Black Shark 4 Pro 上市實試｜提起電競手機，除了最多人熟知的 ASUS ROG Phone 出品之外，在國際手機市場還有不同的品牌「參戰」，然而可以行貨方式來到香港的選擇並不多，其中之一就有出自小米系譜的黑鯊 Black Shark。



在 2021 年中，有代理就曾在香港引入黑鯊 4，當時已經是香港市場最強性價比的電競手機，而來到 2022 年，在其他廠商忙著推出年頭旗艦如小米 12、Samsung Galaxy S22 等，黑鯊 4 的加強版 － 黑鯊 4 Pro 5G 就悄悄登陸香港市場，繼續以充滿競爭力的售價吸引一眾玩家。

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小米黑鯊 4 Pro 上手：依然不太電競機的外形

在上年度黑鯊 4 在香港上市時，我們曾經在發布會上試玩過實機，當時已經指出黑鯊 4 系列在設計上偏向平實、與一般的電競手機形象有相當大的落差。而來到黑鯊 4 Pro 之上，新機的設計語言與原版本有九成相似。

黑鯊 4 Pro 就改用了磨沙處理，以及在機背中暗藏一枚可以顯出不同顏色的 RGB LED 燈（蔡浩騰 攝）

不過黑鯊 4 Pro 就改用了磨沙處理，以及在機背中暗藏一枚可以顯出不同顏色的 RGB LED 燈，以此在不太電競的造型中帶出一點硬核的電競感。除此之外於外形上與上年的黑鯊 4 沒有太大分別。

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必試 3 大「值錢位」

雖然上市日期為 2022 年頭，但其實黑鯊 4 Pro 已經發表了一段日子（距離中國原版發表還剛好滿一年），然而在發布初時，黑鯊 4 Pro 可是採用當時最強大的硬件配置，故即使放諸今日仍然「當打」。

黑鯊 4 Pro 內置的是 2021 年的旗艦款 Qualcomm Snapdragon 888 處理器（蔡浩騰 攝）

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黑鯊 4 Pro 內置的 Qualcomm Snapdragon 888 處理器雖非 2022 年最新的 S8 Gen1，其處理能力經過上年度的多部機種示範，性能毋庸置疑仍屬頂級，使黑鯊 4 Pro 可以輕鬆運行絕大部份的 Android 遊戲（發熱問題還可能比 S8 Gen1 輕微），故在此對處理效能就不多作著墨，反而在試用過後，有幾項功能就較為值得討論。

DxOMark 認證 No.1 音響輸出

黑鯊 4 Pro 其中一個最大賣點，是在機頂及機底加入了雙聲道揚聲器，內置了 7 磁路發聲單元、等效 1.5cc 大音腔以及 BISO 音效 － 太多專有名詞未能理解其音效硬件有多強？就是強到在 DxOMark 的評測榜上拿了首位位置的強。

與黑鯊 4 Pro 同分的就只有其另一加強版黑鯊4S Pro（不過香港就沒有上市了）

以實機測試，不難發覺黑鯊 4 Pro的音效輸出的確有不俗的水準，尤其在播放電影時，立體聲的定位效果精確，同時其低音渾厚之餘又不會影響高、中音為主的人聲對白，層次分明絕對值得一讚。

用來播放《Spider-man: No Way Home》中 Dr.Strange 施咒的一幕，音效環繞效果十分出色，而在背景聲中依然可以聽到人聲對白，層次一流（蔡浩騰 攝）

然而需要挑剔的，是黑鯊 4 Pro的揚聲器雖然已經擺放在機身靠右側位置、令橫持手機時避免遮蓋出聲位，然而由於磁動力肩鍵的擺位關係，在玩遊戲如《PUBG Mobile》時，兩邊手指仍然會影響聲音輸出效果，故此揚聲器的 100％ 功能只能見於播放音樂或觀看影片時，稍稍可惜。

在玩遊戲如《PUBG Mobile》時，兩邊手指仍然會影響聲音輸出效果（蔡浩騰 攝）

磁動力實體肩鍵

由 ASUS ROG 推出首部電競手機開始，一部稱職的手機基本上都需要在機身的一側加入兩枚肩鍵才算稱職，而在 ROG 的「超聲波」方案之外，小米黑鯊就另闢新徑、採用手感更佳的磁動力肩鍵，其在遊戲時可以當作兩枚凸出的額外實體鍵L / R 按鍵使用，而在不使用時又可以收納在機身之內，是黑鯊 4 Pro 身上一大必試的功能。

只要將開關向旁一推，肩鍵就會自動彈起，按壓手感還相當不俗（龔嘉盛 攝）

不過值得一提的，是此兩枚磁動力肩鍵在遊戲以外的用途，經用家設定之後，它可以當成不同的功能捷徑，甚至是相機的快門鍵使用，使黑鯊 4 Pro 於日常操作上有著更多客製的空間👇👇👇

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120W 快速充電

小米由 2021 年開始推出的 Xiaomi 11T Pro，正式將 120W 的快速充電帶到主流的手機市場，而同屬小米系的黑鯊 4 及黑鯊 4 Pro 其實還早於它支援了此高規格的快速充電，隨機就已經附送了一個 120W 輸出的快速充電器及專用充電線（實測後證實可與小米12 Pro 共用）。

插上專用的 120W 快充之後，系統會顯示為 HyperCharge 快速充電，同時用戶亦可以設定快充畫面為黑鯊品牌的看板娘 － 鯊鯊的模樣（蔡浩騰 攝）

實際測試，在 20 分鐘之內就可以將內置的 4500mAh 電池充滿，亦是另一個令黑鯊 4 Pro 實用性倍增的必用功能。

以《Battery Monitor》App 紀錄，可見以 120W 充電時，電量水平幾乎以直線往上爬升

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小米黑鯊4 Pro簡評：雖然遲推出、惟性價比搭救

正如上文提及，執筆之時，小米黑鯊4 Pro 其實已經在國內發表了一段不短的時間，甚至連小米黑鯊5 亦已經整裝待發，對於「追新族」而言自然是吸引力一般，甚至會有大批人抱怨為何黑鯊4 Pro 為何要拖那麼久才到港。

然而，撇開推出時間不講，黑鯊 4 Pro 在香港的上市價僅為＄4198 起，在 2022 年這個時點看來，除了處理器不夠「新鮮」之外，其他配置尤其是 120W 快速充電以及值得一讚的音響效果，依然是是業界頂尖水平，不論是電競打機用途抑或日常用，性價比都依然處於高水平。