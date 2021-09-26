由於手機的拍攝性能越來越好，又輕巧方便，令不少人都傾向使用手機影相。不過對於攝影愛好者而言，一部高質素的相機仍是無可替代。消委會近日就評測了 7 款無反相機套裝（連鏡頭），沒想到一款約 $8,280 元的相機，總評分與約 $29,800 的高階型號有力一戰。



今次評測的 7 款無反相機套裝，包括入門、中階和高階型號，價錢由約 $5,280 至 $29,800，當中有全片幅、APS-C片幅和4/3”片幅三大類。

👇👇Fujifilm X-E4外觀👇👇

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CP值之選

相機的價格豐儉由人，最重要是按自己的需要選擇適合的款式。今次評測的 7 款相機，平均表現都較好，當中售價 $8,280 的 Fujifilm X-E4 總評分更與高階型號同分，CP 值較高。消委會的報告指出，Fujifilm X-E4 整體拍照表現佳，照片色彩及人像膚色自然。同時 4K 拍片表現也出色，畫質細緻，唯影片聲音質素一般，雜聲明顯。

👇👇消委會7款可換鏡頭相機評分👇👇

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Nikon Z6II 在整個評測中，獲得最多正面評價，低光拍攝表現佳，照片色彩亮麗，雜訊輕微，而且拍片表現出色，影片色彩亮麗、清晰度高。在拍照和拍片兩方面都取得很高的評價，唯一被消委會指出的缺點，是屏幕只可垂直調校角度，較為不便。

👇👇消委會教路5招相機保養貼士👇👇

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買到一部適合自己的好相機，也要懂得保養才能有令其壽命延長，消委會分享了5招相機保養貼士，讓新入坑的用家也能妥善保養心愛的相機：

【1】換鏡前先關上電源

如相機通電運作時，有機會產生靜電，容易令灰塵痴在感光元件。因此，更換鏡頭前應先關上電源，以免感光元件有灰塵。



【2】相機不可靠近高溫

大部分的相機零件都不太耐熱，因此要盡量讓相機遠離高溫物件和環境。



【3】定期清潔

可先用吹氣球去除灰塵，再用乾軟布輕輕擦拭。如要去除鏡頭的指紋及污漬，可用一塊滴有少許鏡頭清潔劑的軟布小心擦拭。切勿使用紙巾、衣物等擦拭鏡頭，有機會弄花鏡頭。



【4】電池拆除

每次使用後應把機內的電池移除，以免電池的電解液意外洩漏令相機損壞。



【5】相機應存放在防潮箱

相機受潮有機會令內部發霉，甚至生鏽。因此，應存放在防潮箱中，切忌放置於皮套、衣櫃、書櫃等容易吸濕或濕度偏高的地方。此外，切不可將相機與樟腦丸一起存放，以免損害器材。



資料來源：消委會

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