小米米粉節2022優惠｜早前曾有消息指出政府最快會在 4 月 7 日發放 2022 年第一期額度＄5000 的消費券，還未想到收到消費券後可以用來買甚麼？小米就在這個時間舉行一年一度的 Fans 回饋活動「米粉節」，由 4 月 6 日至 12 日期間，多樣手機、家品都有減價優惠、最低減至 65折，各位米粉正好趁此機會善用消費券？



米粉節期間買小米 Xiaomi 12 系列手機享多項優惠

既然是小米的減價活動，當然不少人會對其手機有興趣，而今次米粉節 2022 年最大的手機優惠就出自小米才剛發售不久的旗艦 Xiaomi 12 系列，包括👇👇👇

．購買 Xiaomi 12 系列即享有24個月超長保養及1次6個月碎屏保障服務

．線上／線下購買Xiaomi 12 Pro 即送Xiaomi Buds 3（價值：HK$649）

．線上／線下購買Xiaomi 12／12X 即送小米手環6（價值：HK$299）或 Redmi Buds 3（價值：HK$259）。

8大小米智能產品、家品限時秒殺

在手機以外，小米近年推出的周邊智能產品、以及米家品牌智能家電都收獲不少好評，而在今次米粉節，他們更在每日都精選了1～2 件小米產品作減價發售，有些減價幅度頗大的，更是指明會限量發售，有興趣的朋友可以參閱以下名單，為「秒殺」做好準備！

剛在不久前才在香港發售的小米智能變頻電風扇 2 亦在減價發售之列（圖 小米）