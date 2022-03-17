小米Xiaomi 12 Pro 實機試｜在內地版本發布超過 3 個月後，小米 2022 年首個旗艦系列、Xiaomi 12 系列三機終於在今個月正式來到香港市場，其中最多手機玩家會留意的，當然就將一切高階配置堆疊於一身的 Xiaomi 12 Pro。



小米 Xiaomi 12 Pro 除了擁有目前 Android 界別最強的處理器硬件，在屏幕、鏡頭方面的選材都屬於目前手機界最前沿的位置，然而代價就是小米歷來手機出品中數一數二的高價，《香港01》科技玩物記者早前就借來一部 Xiaomi 12 Pro 的實機進行測試，究竟其實際表現能否對得住它的偏高價格？

Xiaomi 12 Pro 上手試、機身「滑不溜手」

與旗下其他子品牌的出品不同，小米近年一直將「小米手機」這個品牌定位成他們出品中最高檔的選擇，尤其在上年度重構品牌策略，將「Xiaomi」變成高階型號的代名詞後，這個方向就更為明顯，故我們在 Xiaomi 12 整個系列之上見到的是相對簡約的設計風格，以切合高階、商務客群的需要。

Xiaomi 12 Pro 由於要將規格做好、做滿的關係，屏幕與機身就相較 Xiaomi 12、12X 為大，沒錯是犧牲了輕易一手掌握的手感，但由於小米在 Xiaomi 12 Pro 機身上採用流線型設計，且加入磨沙質感，令 Xiaomi 12 Pro 握在手中有點像一塊打磨過的鵝卵石一般，手感相當舒適，只不過對於「單手黨」而言，還是會有一點點用得不順手。

Xiaomi 12 Pro 內置 4600mAh 電池，而且加上前後玻璃以及金屬邊框，重量為 205g，拿在手上稍感「墜手」，雖則重量平衡尚可，但如果沒有加上保護殼的話，是會有點缺乏安全感。（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看小米 Xiaomi 12 Pro 機身細節👇👇👇

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頂級 Android 處理配置、熱量問題嚴重嗎？

👇👇👇Xiaomi 12 系列三機規格列表👇👇👇

眾所周知，Xiaomi 12 系列可是 2021 年尾時首發搭載 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 的機種，即使來到 3 月底才上市，它仍然是繼 Samsung Galaxy S22 系列之外第二個擁有相同配置的系列，處理能力方面毋庸置疑，用來應付日常操作、甚至遊玩《原神》、《PUBG Mobile》等大作都沒有問題。

Xiaomi 12 Pro 及 12 都搭載 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 處理器（蔡浩騰 攝）

但其實小米在處理器效能方面的著墨不多，反而 Qualcomm S8 Gen1 潛在的發熱問題卻是一大挑戰，小米方面為了應付 S8 Gen1 的高熱量，還特地為 Xiaomi 12 Pro 加入了超大型導熱板 + 3 層石墨片。

用「高」配置玩《原神》30分鐘，機身明顯有悶熱感，但熱量是相當均勻地傳至整個機背，看來小米的均熱措施並非虛設，又未至於太令人難受。（蔡浩騰 攝）

為了測試 Xiaomi 12 Pro 這方面的極限，我們就用上了《3D Mark》當中的高強度壓力測試 Wild Life Stress Test，按圖放大看測試結果👇👇👇

對比起效能上的表現，今次處理器升級的最大意義，在於讓 Xiaomi 12、12 Pro 在影音製作上擁有更大的空間與及能力，例如拍攝 8K 高清影片、夜景模式運算以及支援人工智能「萬物追焦」ProFocus 等等，以至於小米方面對於 Xiaomi 12 Pro 的宣傳重點都放在拍攝功能之上，至於其拍攝效果在再下一部份繼續講。

Xiaomi 12 Pro 相機實拍、全機最值錢位

誠如上文所講，Xiaomi 12 Pro 今次的主力賣點在於媲美「專業級」的拍攝輸出，在相機硬件上絕對有一定水平，其三個鏡頭都是 5000 萬像素，其中主鏡頭所用的感光元件更是面積達到 1/1.28” 的 Sony IMX707，乃手機界首見且目前仍然只有 Xiaomi 12 Pro 獨家用到。憑藉高階CMOS加上新的拍攝算法，日景表現相當出色

👇👇👇按圖放大看 Xiaomi 12 Pro 主鏡頭日光試相👇👇👇

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另外，今代 Xiaomi 12 系列的 12 及 12 Pro 兩機皆加入了名為「ProFocus」的人工智能追焦技術，在拍攝人像、寵物的時侯雙按屏幕就可以對同一對象進行持續對焦，此功能在拍攝寵物或小朋友時尤其實用。

雙按屏幕會出現黃框以示已經對焦（蔡浩騰 攝）

低光拍攝見功架

大面積 CMOS 以及算法的混合使用，使 Xiaomi 12 Pro 不開長曝光夜景模式都可以拍攝到低雜訊、高銳度的相片，而在近乎漆黑的環境中，以夜景模式拍攝到的相片更是意想不到地光度十足。

在同一環境下，有在正面照明（左）以及沒有在正面照明（右）的相片效果

👇👇👇按圖放大看 Xiaomi 12 Pro 主鏡頭低光及夜景模式試相👇👇👇

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人像鏡頭泛用性高

除了主鏡頭之外，Xiaomi 12 Pro 又有一支 5000 萬像素的 2 倍光學變焦人像鏡頭，此鏡頭除了可以拍攝人像之外，其實都可以用於拍攝其他景物，而且系統內的運算亦會給予不俗的人工散景效果，值得一試。

在對焦人像時，又可以用到眼球對焦（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看 Xiaomi 12 Pro 人像鏡頭試相👇👇👇

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