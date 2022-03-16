小米 Xiaomi 12 系列香港上市｜在中國內地版本發布了 3 個多月以後，小米 2022 年度首個頂級旗艦系列 － Xiaomi 12 系列的三部新機終於要登陸香港。

小米不久前就在香港舉行正式的上市發布會，宣布 Xiaomi 12 系列手機三部新作 Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12 以及 Xiaomi 12X 都即將在香港同步上市，究竟價錢如何、外觀十分相似的三部機又要如何分辨？下文即時為大家解構。



Xiaomi 12 系列三機規格分別

Xiaomi 12 Pro

今次在香港登場的小米旗艦 Xiaomi 12 系列，由定位高至低分別為 Xiaomi 12 Pro、Xiaomi 12 以及 Xiaomi 12X，其中最強的當然就是 Xiaomi 12 Pro。

（蔡浩騰 攝）

Xiaomi 12 Pro 除了採用 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 處理器之外，又採用更大、更高清的屏幕，另外在拍攝鏡頭方面，Xiaomi 12 Pro 就採用 5000 萬像素三鏡頭，其中的主鏡頭更採用市場首見的 Sony IMX707 大尺寸 CMOS，在拍攝能力上有一定保證。

Xiaomi 12 Pro 就採用 5000 萬像素三鏡頭，其中的主鏡頭更採用市場首見的 Sony IMX707 大尺寸 CMOS（蔡浩騰 攝）

Xiaomi 12

作為系列「標準版」存在的 Xiaomi 12，用上了較細小的屏幕，標榜可以輕易一手掌握，但依然是採用 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 的高階手機。

Xiaomi 12 用上了較細小的屏幕，標榜可以輕易一手掌握（蔡浩騰 攝）

對比 Xiaomi 12 Pro，Xiaomi 12 的相機規格就較為遜色，主鏡頭雖然是同樣是 5000 萬像素，但用的是 Sony IMX766，CMOS 面積要比 12 Pro 細小，會對夜拍能力做成一定影響。

Xiaomi 12X

而系列中最平價的 Xiaomi 12X，則可被視為 Xiaomi 12 的平價版本看待，其外觀與 Xiaomi 12 幾乎一模一樣，不過就改用了 Snapdragon 870 處理器，拍攝鏡頭規格上雖然都與 Xiaomi 12 一樣，但因為處理器的關係，Xiaomi 12X 就不支援小米最新的追焦技術 ProFocus。

Xiaomi 12X 驟看與 Xiaomi 12 一模一樣，但其實兩者有一關鍵分別，下文再講（蔡浩騰 攝）

另外 Xiaomi 12X 雖然同樣支援 67W 有線快充，但就被挪走了 Xiaomi 12、12 Pro 都有的無線充電功能。

👇👇👇Xiaomi 12 系列三機規格列表👇👇👇

Xiaomi 12 系列上手速試、三部機外觀點樣分？

今代的 Xiaomi 12 系列三部機種，都盡可能地使用簡約設計，同時其中兩部 Xiaomi 12 及 Xiaomi 12X 在外觀上更幾乎一模一樣，究竟又要怎樣進行區分？《香港01》記者就上手試過幾部機，可以透過幾個重點辨認👇👇👇

+ 1

Xiaomi 12 系列香港售價及上市詳情

Xiaomi 12 系列將在 3 月 16 日起於香港開始預訂，各機可以選擇的配置都只有一個，三機售價分別為：

Xiaomi 12 Pro（12GB RAM + 256GB ROM） 售價＄7,299

Xiaomi 12（12GB RAM + 256GB ROM）－ 售價＄5,699

Xiaomi 12X（8GB RAM + 256GB ROM）－ 售價＄4,399

如果以 Xiaomi 12 Pro 的售價考慮，這是首次在年頭推出的正統小米手機系列中首次有超過＄7000 的型號出現，對比起目前市場上另一採用 Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 的 Samsung Galaxy S22 系列，在定價上小米 Xiaomi 12 系列只有便宜數百，不知各位用家又會作何選擇？

更多小米新品消息：

小米手錶Xiaomi Watch S1系列發表、千元價位買到高階手錶8大功能

小米耳機3T Pro發布｜＄1500降噪勁過AirPods、仲有「空間音效」

同場加映：新型木馬病毒｜YouTube影片作傳播 中招者恐信用卡、銀行被清零



病毒、惡意程式（Malware）在今時今日可謂無處不在，除了早前多次報導在 Google Play Store 處偽裝成不同的 Apps 引導 Android 用家下載再盜取個人資料的木馬病毒之外，現在連不少人日日在看的 YouTube 影片都有潛在危險👉👉👉近日抗疫留家的時間增加，就連睇片都要小心提防。