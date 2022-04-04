消費券2022買小米出品｜將會在 4 月 7 日正式發放的消費券第一期、額度為＄5,000，雖然已經是上年度兩期消費券的總和，但始終經濟前景未明，想要消費當然要倍加精明，即使是用來買新的電子產品，還是以高性價比為優先。而講到性價比，又怎能不提小米？



《香港01》科技玩物記者就趁消費券發放在即，為大家精選了小米目前有售的 10 款抵買產品，全部功能不俗之餘又不會一舉用盡你的＄5000 額度。

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＄5000 消費券夠買 2、3件！小米 10 大性價比出品精選

如果近來要買手機，卻未有打算用盡消費券的話，即將在 4 月 6 日、即消費券發放前一日上市的 Redmi Note 11 Pro+ 5G 應該是一個不俗的選擇。

Redmi Note 11 Pro+ 5G 是目前支援 120W 快充的最平價手機（蔡浩騰 攝）

雖然它的處理器只屬中階，但其他功能如屏幕、音效以至拍攝規格等等都屬於中高級別，尤其是它支援 120W 快速充電、可以讓手機在 20 分鐘以內充滿，實用度十分高，然而集多功能於一身的 Redmi Note 11 Pro+ 5G 價格僅為＄3,299，令其成為近期最高性價比的手機之一。

小米品牌在香港紮根多時，除了老本行手機之外，其官方網店以及零售渠道有售的周邊產品以及家電，都是不少用家的追捧對象。

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