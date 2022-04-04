消費券｜八達通跟足3步驟可用手機攞錢、4大支付工具首日收錢指南

消費券 2022｜香港政府早前宣布將發放總額共＄10,000 的消費券，而首期＄5,000 就將在 4 月 7 日注入市民在上年度登記收款的 4 大支付工具，亦即八達通、Tap&Go拍住賞、Alipay 以及 WeChat Pay。

各平台的收款手續都各有不同，以下《香港01》記者就為大家一一羅列，讓大家可以預早準備好、4 月 7 日即收即用消費券。



以 WeChat Pay、Alipay HK 領消費券：手續最簡單

綜合目前政府及4個支付平台發放的資料，其中以 WeChat Pay 以及 Alipay HK 的消費券派發程序最為簡單，基本上最複雜的步驟已經在上年度登記時已經做完，只要 2022 年 4 月 7 日時間一到，消費券的錢已經會自動加入WeChat Pay 以及 Alipay HK Apps 內。

在消費券派發完成後，WeChat Pay 以及 Alipay HK 都會推送通知用戶消費券金額已經進入 Apps 錢包之內，準備好用來消費（圖 政府宣傳片）

除了錢不能轉換成現金，WeChat Pay 以及 Alipay HK 的用戶消費方式亦與平時沒有太大不同；另外，由於 Alipay 易乘碼已經可以在港鐵以及部份巴士線中使用，故使用 Alipay 的市民亦同樣可以將消費券應用在交通費上。

但必須留意的是，由於政府的交通津貼只適用於八達通，使用 Alipay 消費券來搭車就有點「蝕本」了。

以 Tap & Go 領消費券：日常使用須預先加卡入手機

有不少用戶是衝著 Tap & Go 可以當成記賬卡（Debit Card）使用，才決定用 Tap & Go 登記領取消費券，打算之後可以方便用於大額消費。

然而從上年度的經驗中所知，Tap & Go 的消費券會以另一張虛擬卡的模式存在於 App 內，較為方便在網上「碌卡」購物，但日常使用的話就需要將之加入到手機的 Apple Pay／Google Pay 當中。

因為需要用到手機進行無接觸支付才能在實體店面消費，如果手機沒有 NFC 功能的用戶，使用消費券的方式就會局限於網上，日常的衣食住行方面則較難以使用。 （資料圖片）

👇👇👇按圖放大看以 Tap & Go 提領消費券程序及注意事項👇👇👇

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以八達通領消費券：依然要分多期支取、留意4大取款途徑

四大支付平台之中，八達通於香港的普及率最高、而依照政府公布的資料，上年度逾 7 成的港人、亦即超過 440 萬人使用八達通登記領取消費券。不過，由於八達通存在帳戶款額以及實體卡儲值額＄3000的上限，今次的＄5000 消費券，使用八達通的市民仍需要最少分成 3 次支取。

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上年度消費券一出，位於各港鐵站的補貼領取機即時出現人龍

首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。

而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。

👇👇👇按圖放大看：以八達通卡提領消費券 4 大途徑👇👇👇

雖然拍卡一步不能避免，但只要懂得利用手機《八達通》App，香港市民一樣可以自行將消費券增值至自己的八達通內，不需要再排隊「嘟卡」。

👇👇👇按圖放大看：以八達通 App 手機支取消費券👇👇👇

消費券 2022 八大常見 Q&A