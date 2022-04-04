消費券｜八達通跟足3步驟可用手機攞錢、4大支付工具首日收錢指南
消費券 2022｜香港政府早前宣布將發放總額共＄10,000 的消費券，而首期＄5,000 就將在 4 月 7 日注入市民在上年度登記收款的 4 大支付工具，亦即八達通、Tap&Go拍住賞、Alipay 以及 WeChat Pay。
各平台的收款手續都各有不同，以下《香港01》記者就為大家一一羅列，讓大家可以預早準備好、4 月 7 日即收即用消費券。
以 WeChat Pay、Alipay HK 領消費券：手續最簡單
綜合目前政府及4個支付平台發放的資料，其中以 WeChat Pay 以及 Alipay HK 的消費券派發程序最為簡單，基本上最複雜的步驟已經在上年度登記時已經做完，只要 2022 年 4 月 7 日時間一到，消費券的錢已經會自動加入WeChat Pay 以及 Alipay HK Apps 內。
除了錢不能轉換成現金，WeChat Pay 以及 Alipay HK 的用戶消費方式亦與平時沒有太大不同；另外，由於 Alipay 易乘碼已經可以在港鐵以及部份巴士線中使用，故使用 Alipay 的市民亦同樣可以將消費券應用在交通費上。
但必須留意的是，由於政府的交通津貼只適用於八達通，使用 Alipay 消費券來搭車就有點「蝕本」了。
以 Tap & Go 領消費券：日常使用須預先加卡入手機
有不少用戶是衝著 Tap & Go 可以當成記賬卡（Debit Card）使用，才決定用 Tap & Go 登記領取消費券，打算之後可以方便用於大額消費。
然而從上年度的經驗中所知，Tap & Go 的消費券會以另一張虛擬卡的模式存在於 App 內，較為方便在網上「碌卡」購物，但日常使用的話就需要將之加入到手機的 Apple Pay／Google Pay 當中。
👇👇👇按圖放大看以 Tap & Go 提領消費券程序及注意事項👇👇👇
以八達通領消費券：依然要分多期支取、留意4大取款途徑
四大支付平台之中，八達通於香港的普及率最高、而依照政府公布的資料，上年度逾 7 成的港人、亦即超過 440 萬人使用八達通登記領取消費券。不過，由於八達通存在帳戶款額以及實體卡儲值額＄3000的上限，今次的＄5000 消費券，使用八達通的市民仍需要最少分成 3 次支取。
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首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。
👇👇👇按圖放大看：以八達通卡提領消費券 4 大途徑👇👇👇
雖然拍卡一步不能避免，但只要懂得利用手機《八達通》App，香港市民一樣可以自行將消費券增值至自己的八達通內，不需要再排隊「嘟卡」。
👇👇👇按圖放大看：以八達通 App 手機支取消費券👇👇👇
消費券 2022 八大常見 Q&A
1. 消費券 2022 版本之總額為多少?
今次派發的消費券總金額為港幣$10000對比 2021 年的版本「加碼」一倍。
2. 消費券的發放時間為?
2022 年版本的消費券將分兩期發放第一期將會在 4 月 7 日發放第二期則預計在 2022 年年中發放具體日期則有待公布。
3. 消費券之使用期限是?
2022 年第一期之消費券的到期日為 2022 年的 10 月 31 日即總共有半年有多的時間供消費較 2021 年時的消費券有更長的使用期。
4. 消費券之申請資格
凡居於香港的 18 歲或以上市民、以及新來港人士均可申請；當中不包括外傭、持工作簽證來港工作的外地人士以及留學生。
5. 上年度已經領取過消費券人士，需要再進行申請嗎?
如為 2021 年合資格並已經成功接收過＄5000 消費券的市民，2022 年的第一期、即額度＄5000 的消費券將自動注入同一個支付工具的帳號並不需要重新申請政府指合資格市民多達 680萬人。
6. 可供接收消費券之支付工具
2022 年第一期消費券的接收支付工具依然是八達通、Tap&Go、WeChat Pay 以及 AliPay。至於第二期的消費券政府表明有可能會對可以接收消費券的支付工具選擇進行增減但詳情仍在研究當中。
7. 可以更改接收消費券支付工具嗎?
市民在接收第一期消費券時不能更改接收消費券的支付工具只能繼續使用與 2021 年消費券當時的同一工具接收；而第二期時政府將開放讓市民轉換收款工具然而詳情仍待進一步公布。
8. 八達通接收消費券安排
首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。