PS5 4月PlayStation HK及Log-On抽籤｜政府大派消費券，相信更是買新機、PS5最佳時候，不過要將PS5入手仍然非常困難，想以正價入手只可靠抽籤方式購機，4月份各個PS5抽籤購機渠道再度展開，今次先來PlayStation HK官方及Log-On兩大方法再度出台。



PS5抽籤 4月Log-On及PlayStation HK先開賣

PS5今次於PlayStation HK及Log-On兩大官方渠道開啟抽籤，而兩者都有不同購機套餐選擇大家可以因應想購入什麼套餐而「入紙」抽籤申請。

PS5仍然一機難求，想入手真是難過登天！（林勇攝）

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PlayStation HK官方抽籤方法

今次PlayStation HK參加網上PS5預購抽籤十分簡單，於過往的預購抽籤活動中未曾中籤的顧客只需填妥參加表格，即有機會在新一輪 PlayStation 5 到港時，由 PlayStation Platinum Shop 店員通知及安排到店舖進行購買主機。

可抽籤購機組合：PlayStation 5 主機$3,980、PlayStation 5 主機連 PS5《跑車浪漫旅 7》遊戲軟件$4,548

PlayStation HK再度推出PS5抽籤登記（網上截圖）

活動舉行日期及時間為2022年4月6日至2022年4月10日晚上11時59分截止、只適用於登記地區為香港的 PlayStation Plus 會員；中籤者將於2022年4月13日至4月15日收到電話及電郵通知，需於2022年4月14日至4月18日期間，親身前往所選擇之 PlayStation Platinum Shop 完成預購 PlayStation 5 的手續，逾期將視作放棄預購。



PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：https://bit.ly/202204_ps5h

還有Log On抽籤方式，詳細方式可點按下圖參考：

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LogOn登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

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今次數碼版PS5主機再度推出，如想入手就要好好把握今次機會。（林勇攝）

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

Aeon登記抽籤連結：待更新

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：https://bit.ly/202204_ps5h（活動舉行日期及時間為2022年4月6日起至2022年4月11日晚上11時59分截止，一切時間以主辦機構伺服器接收為準。)

香港Suning抽籤連結：待更新（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）