傳聞PS5 Pro將於2023年尾推出｜次世代遊戲主機PS5已上市約有一年半，但現時供應仍是嚴重短缺供不應求；但那邊廂最近又有關於PS5的改良型號「PS5 Pro」傳聞推出，指PS5 Pro將於2023年尾推出。



「半代」升級已成慣例 PS5 Pro事在必行只係睇幾時

一直以來都不缺PS5 Pro的傳聞及流出，最近「爆料」的則是外國YouTube頻道「RedGamingTech」，上傳了一條25分鐘影片爆料PS5 Pro的效能表現及上市日期。爆料指PS5 Pro機和原型PS5相比有2倍運算效能，光線追蹤相關的表現更是2.5倍；同時PS5 Pro的設計將圍繞以提供更佳VR體驗為主。處理器方面將由Sony自行研發架構，與AMD旗下的FSR2不同，以及會使用和Zen 4相同的台積電5nm工藝生產等。

由藝術家設計的PS5 Pro印像圖片（網路圖片）

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爆料亦指PS5 Pro將於2023年尾或2024年初發售；而確實一直以來PS系的主機都會有「半代升級」改良版，例如PS2、PS3有Slim版，PS4則有硬體性能比基礎版更強的Pro版。因此正常而言PS5 Pro的推出是事在必行，差別只是什麼時候上市而已。

比照PS4時代，PS4於2013年尾推出，PS4 Pro則於2016年9月首發，差不多也是隔了三年，正好和Sony一直以來的營運周期相符。不過也有不少網民對2023年尾出Pro機持反對見意，主要因為PS5推出一年半的現在仍然嚴重缺短，Sony理應將所有產能集中在生產和出貨更多PS5主機上，完全沒有理由急著生產PS5 Pro。

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RedGamingTech

另外是假設到PS5 Pro推出前PS5仍然因炒家Hold著貨而供應不足，那麼在PS5 Pro推出之時炒家就必然會將這些「舊型號」主機放出來以免變「蟹貨」，PS5炒價也就有望回落。當然最好的情況就是PS5 Pro推出之前半導體產能不足問題已解決、PS5也不再缺貨便最好了。

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