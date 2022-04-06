消費券買手機｜小米／Samsung／Apple都有減價、這旗艦激減$3000
消費券2022，小米／Samsung／Apple手機精選｜香港政府 2022 年度的第一期＄5000 消費券在 4 月 7 日、即今個星期四就會正式注入市民先前登記的支付工具戶口，如果想要趁此機會購買新手機的話就要留意了，因為根據《香港01》科技玩物記者的調查所得，不止一個手機品牌在這段期間都夥拍零售渠道、趁消費券發放乘勢推出減價優惠，減價幅度更可達千元或以上，減價後不需要補錢就可以買到一部旗艦規格的新手機。
小米：「米粉節」優惠加碼、全 Xiaomi 12 系列即減＄300
小米由 4 月 6 日至 12 日期間舉行「米粉節」優惠，線上線下都有不同的產品減價促銷，但為了迎合消費券帶來的一浪消費熱潮，在不久前他們就宣布「加碼」，凡於 4 月 6～12 日期間購買最新推出的旗艦機 Xiaomi 12 系列，除了原定的耳機／手環贈品之外，更全系列直減＄300。
Samsung x 豐澤：消費券月份優惠價
Samsung 出品的手機在零售價上一向偏「硬」，但在消費券面前亦有頗具規模的優惠，在豐澤網店以及實體店，都可以找到 Samsung 手機以「消費券品牌月」的名目進行減價。
視乎出機年日，減幅可以達到數千元，就連最新推出市場的 Galaxy A53 5G 都有＄300 的減幅，而最吸引的，就有年前推出的旗艦 Samsung Galaxy Note 10+，目前的優惠價已減到低見＄3,899，不過應該已是「貨尾」、欲購從速了。
ASUS：2021 旗艦大劈價、最多減＄1,700
另一在本地有不少 Fans 的品牌 ASUS，在今個月至30前在主要的零售渠道包括ASUS Pro Shop、1O1O、csl 及豐澤都會推出激減優惠，主要減價產品為上年度推出的 4 部機種，分別為 ROG Phone 5 以及 5s、ZenFone 8 與 Zenfone 8 Filp，減幅最少都有＄900。
減得最多的就有最貴價型號的 ROG Phone 5s，足足劈價＄1700，不過由於原價相當高，減價後依然索價＄7,498，吸引力較為一般。
Apple iPhone SE 3 都有得減…？
Apple iPhone 系列甚少有價減，尤其是新推出機種，不過才上市不久的 iPhone SE(2022) 的機價現於衛訊就立減＄100，條件是要另購 Apple Care+，如果有意入手的朋友不介意「食骨」的話亦可以考慮一下。
消費券期間限定、8 部＄5000有找特價手機
消費券 2022 八大常見 Q&A
1. 消費券 2022 版本之總額為多少?
今次派發的消費券總金額為港幣$10000對比 2021 年的版本「加碼」一倍。
2. 消費券的發放時間為?
2022 年版本的消費券將分兩期發放第一期將會在 4 月 7 日發放第二期則預計在 2022 年年中發放具體日期則有待公布。
3. 消費券之使用期限是?
2022 年第一期之消費券的到期日為 2022 年的 10 月 31 日即總共有半年有多的時間供消費較 2021 年時的消費券有更長的使用期。
4. 消費券之申請資格
凡居於香港的 18 歲或以上市民、以及新來港人士均可申請；當中不包括外傭、持工作簽證來港工作的外地人士以及留學生。
5. 上年度已經領取過消費券人士，需要再進行申請嗎?
如為 2021 年合資格並已經成功接收過＄5000 消費券的市民，2022 年的第一期、即額度＄5000 的消費券將自動注入同一個支付工具的帳號並不需要重新申請政府指合資格市民多達 680萬人。
6. 可供接收消費券之支付工具
2022 年第一期消費券的接收支付工具依然是八達通、Tap&Go、WeChat Pay 以及 AliPay。至於第二期的消費券政府表明有可能會對可以接收消費券的支付工具選擇進行增減但詳情仍在研究當中。
7. 可以更改接收消費券支付工具嗎?
市民在接收第一期消費券時不能更改接收消費券的支付工具只能繼續使用與 2021 年消費券當時的同一工具接收；而第二期時政府將開放讓市民轉換收款工具然而詳情仍待進一步公布。
8. 八達通接收消費券安排
首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。