消費券2022，小米／Samsung／Apple手機精選｜香港政府 2022 年度的第一期＄5000 消費券在 4 月 7 日、即今個星期四就會正式注入市民先前登記的支付工具戶口，如果想要趁此機會購買新手機的話就要留意了，因為根據《香港01》科技玩物記者的調查所得，不止一個手機品牌在這段期間都夥拍零售渠道、趁消費券發放乘勢推出減價優惠，減價幅度更可達千元或以上，減價後不需要補錢就可以買到一部旗艦規格的新手機。



小米：「米粉節」優惠加碼、全 Xiaomi 12 系列即減＄300

小米由 4 月 6 日至 12 日期間舉行「米粉節」優惠，線上線下都有不同的產品減價促銷，但為了迎合消費券帶來的一浪消費熱潮，在不久前他們就宣布「加碼」，凡於 4 月 6～12 日期間購買最新推出的旗艦機 Xiaomi 12 系列，除了原定的耳機／手環贈品之外，更全系列直減＄300。

小米 Xiaomi 12 系列中本身性價比已不俗的 Xiaomi 12X 在減價後價錢為＄4,099，比之前更加抵買（蔡浩騰 攝）

Samsung x 豐澤：消費券月份優惠價

Samsung 出品的手機在零售價上一向偏「硬」，但在消費券面前亦有頗具規模的優惠，在豐澤網店以及實體店，都可以找到 Samsung 手機以「消費券品牌月」的名目進行減價。

視乎出機年日，減幅可以達到數千元，就連最新推出市場的 Galaxy A53 5G 都有＄300 的減幅，而最吸引的，就有年前推出的旗艦 Samsung Galaxy Note 10+，目前的優惠價已減到低見＄3,899，不過應該已是「貨尾」、欲購從速了。

另一部減幅不俗的實用機種為 Samsung Galaxy S21 FE，減價＄800 後為＄4,398 起，同樣是消費券以內輕鬆應付的價位。（蔡浩騰 攝）

ASUS：2021 旗艦大劈價、最多減＄1,700

另一在本地有不少 Fans 的品牌 ASUS，在今個月至30前在主要的零售渠道包括ASUS Pro Shop、1O1O、csl 及豐澤都會推出激減優惠，主要減價產品為上年度推出的 4 部機種，分別為 ROG Phone 5 以及 5s、ZenFone 8 與 Zenfone 8 Filp，減幅最少都有＄900。

減得最多的就有最貴價型號的 ROG Phone 5s，足足劈價＄1700，不過由於原價相當高，減價後依然索價＄7,498，吸引力較為一般。

ZenFone 8 以及 ZenFone 8 Flip 兩部機的較便宜型號在減價後都可以在＄5,000 之內買到，如果想用消費券買機又不想補錢的話可以考慮。（蔡浩騰 攝）

Apple iPhone SE 3 都有得減…？

Apple iPhone 系列甚少有價減，尤其是新推出機種，不過才上市不久的 iPhone SE(2022) 的機價現於衛訊就立減＄100，條件是要另購 Apple Care+，如果有意入手的朋友不介意「食骨」的話亦可以考慮一下。

消費券期間限定、8 部＄5000有找特價手機

+ 4

消費券 2022 八大常見 Q&A