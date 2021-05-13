ASUS Zenfone 8發表實試6賣點、5.9"機身勢成2021最細旗艦手機？

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-13 01:31

ASUS Zenfone 8 發表｜ASUS 今年度將旗艦手機的發布大幅推前，繼上月發售的 ROG Phone 5 系列之後，連 Zenfone 8 系列都在今日（5 月 13 日）的凌晨正式登場。 經過 Zenfone 6、7 兩代，以為 ASUS 依然只有「翻轉鏡頭」此道板斧？你就大錯特錯，今次 ASUS 在 Zenfone 8 系列中居然作出極大膽嘗試 － 推出以「細」為賣點的旗艦機！？

ASUS Zenfone 8－ 以「細」為主力賣點的頂級旗艦？

在 2021 年的今天，6” 或以上的「大屏幕」已經是旗艦智能手機的標配一般，但 ASUS 卻大膽地在主力旗艦 Zenfone 8 上加入 5.9” 的屏幕，以「一手掌握」為主要賣點招徠，而更為難得的，是 Zenfone 8 並未有因為機身較細而掉入規格降低的限制當中，除了尺寸細一點、流動性高一點之外，Zenfone 8 作為一部旗艦機都絲毫未見失禮。

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ASUS Zenfone 8 Flip 是上代「小升級」？

Zenfone 8 雖然手感夠好，但「翻轉鏡頭」卻是過往兩年大受好評的設計，ASUS 亦並未有輕言放棄，在 Zenfone 8 面世的同時，亦同步發表擁有翻轉鏡頭的 Zenfone 8 Flip，其主要外觀設計、甚至鏡頭規格都與 Zenfone 7 系列相近，最大分別就只是將處理器改為 Qualcomm Snapdragon 888、以及將指模掃描變成屏下方案，在保留最受好評的功能同時將規格升級、追貼主流旗艦的水平。

如果不仔細比較，可能會以為這部機就是上年推出的 ASUS Zenfone 7（圖 ASUS）

ASUS Zenfone 8 細機上手速試

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