全民快測｜4.8開始、必知10個Q&A:是否強制？檢測品牌有否要求？

全民快測｜新冠肺炎疫情第 5 波疫情近日有緩和趨勢，每日的確診數字都有所下調，香港政府早前雖然宣布「暫緩」全民檢測，但為了解全香港目前的感染情況，行政長官林鄭月娥早前就宣布將在 4 月 8 日、亦即今個星期五起推行「全民快測」計劃，呼籲香港市民自發參與，以更有效地切斷社區的隱藏傳播鏈。



究竟「全民快測」計劃有甚麼需要留意？以下《香港01》科技玩物記者就整理了政府發布的訊息，讓大家可以快速地了解今次「全民快測」計劃的要求以及配套措施。

林鄭月娥早前在記者會中，展示自行快速檢測結果。（資料圖片）

新冠肺炎「全民快測」必知 10 個Q&A

1. 「全民快測」計劃實行時間為？ 「全民快測」將在 2022 年 4 月 8 ～ 10 日期間進行。 2. 「全民快測」計劃是否強制參與？ 「全民快測」計劃並非強制參與，惟政府方面強烈呼籲市民參與以切斷社區傳播鏈。 3. 「全民快測」期間會否禁足？ 「全民快測」期間並無禁足規定，但政府呼籲市民如需外出可以配戴較高防護力的 KN95 口罩（早前派發之防疫包內有提供）。 4. 「全民快測」對於快速檢測包有否規定？ 政府並未有對快速測試包作出規定，換言之，不論是自費從坊間購買、或免費防疫包內提供的快速測試包之測試結果都可以接受。 5. 何時、如何進行快速測試會較為準確？ 衞生防護中心總監徐樂堅日前表示，早上睡醒後鼻腔遺留鼻黏液，因此早上進行快速測試準確度較高，市民測試前亦可先擤鼻，把鼻腔的分泌液推至接近鼻腔的較前位置，令採樣更準確。 6. 如快測後呈「陰性」結果，下一步需要如何做？ 如快測結果為陰性則不需要申報。 7. 如快測後呈「陽性」結果，下一步需要如何做？ 若快測結果呈陽性，市民須拍下照片，有助呈報之用，並留在家中，同時透過網上平台 www.chp.gov.hk/ratp/ 或 24小時熱線 183 6119 作申報。 8. 如何確認呈報成功？ 成功呈報後，你會在隨後的24小時內收到手機短訊，市民須使用手機短訊中提供的連結、於收到短訊後24小時內上載證明文件及下載隔離令或檢疫令。成功上載證明文件後，市民能在30天內登入該網站以下載隔離令或檢疫令。 9. 申報「陽性」後，可否自行居家隔離？ 無明顯病徵、無特別醫療照顧需要、家居環境合適的人，可進行家居隔離。 惟以下 5 類人士不適合家居隔離： － 不能自行監察個人狀況的高風險人士 － 需要與其他住戶共用洗手間、煮食，如劏房、板間房、宿舍單位人士 － 家中不能安排獨立房間隔離 － 不能安排獨立洗手間，或妥善清潔消毒共用洗手設施的家庭」 － 家庭成員屬於高風險人士，如70歲以上長者、5歲以下小童、懷孕28周以上孕婦是家人 10. 申報「陽性」後，如想盡快入住社區隔離設施可以如何做？ 陽性和症狀輕微並有自理能力者，可以透過以下途徑聯絡消防處： － 24小時即時回覆WhatsApp服務平台: 5233 2939 － 電郵: fsd_cif@hkfsd.gov.hk －微信帳號: fsd_cif 並由處方派遣人員接送至就近之社區隔離設施。

快速測試包3大認證搜尋平台

雖然政府方面就沒有對快速測試包的品牌進行硬性規定，但其測試能力還是有一定水平才能叫市民安心檢測，目前在網上至少有 3 個有關新冠快速測試的資料搜尋網頁，包括兩個搜尋器以及一個敏感度評分網站，各平台的強項不一，各位在入快速測試前可以用來參考👇👇👇

快速抗原測試搜尋器（按此進入）

新冠肺炎 382 款快速測試包靈敏度評分（按此進入）

消委會快速抗原測試(RAT)包 認可名單搜尋器（按此進入）

19 款快速測試包 靈敏度最高分款式

當然，未有認證資料未必代表無效，不過各位購買前亦可以將資料當成參考，評分網站早前就列出至少 19 款快速測試有 6 分的高靈敏度水平，即在病毒水平較少、CT 值高於 30 都能驗到，資料同樣可以在購買時作為參考之用👇👇👇