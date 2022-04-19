iPhone 改裝｜Apple iPhone 近年雖然保持著「每年一機」的換代，然而每代更新幅度都相對少，更缺乏令用家驚豔的新功能。有來自中國的的果粉創作人就相當不滿 Apple iPhone 系列的現狀，決定親手將 iPhone 改裝，讓其外型更纖巧輕薄、又集多項 Fans 期待的設計於一身。



iPhone「魔改」：超窄邊框 + 升降鏡頭 + TouchID + TypeC 充電

中國影片頻道艾奧科技向來以不同的科技產品拆解為主力內容，但早前就因為想要做出更貼合心目中所想的 iPhone 模樣而進行過一個名為「iPhone Mix」的改裝機計劃（名字上是「致敬」了小米的 Mix 概念機系列了），當時做出了一部屏佔比更大的 iPhone，但在各方面都較為粗糙，故在一段時間的計畫後、剛巧 iPhone SE 3 又面世了，這個頻道的主人就決心打造一部更具前瞻性的「iPhone Mix 2.0」。

將iPhone Mix 2.0（右）放到 iPhone 13 mini 旁，明顯要再細不少（圖 艾奧科技）

iPhone Mix 2.0 的硬件基礎為 Apple 剛推出市場個多月的 iPhone SE (2022)，故其處理器核心為最新的 Apple A15，同時由於 iPhone SE (2022) 原生加入了 TouchID Home 鍵，令這部 iPhone Mix 2.0 支援了 TouchID 指模解鎖，不過艾奧科技方面就將之挪到了機背，使解鎖動作更為直感。👇👇👇

+ 8

當然，作為一部業餘開發的改裝機，iPhone Mix 2.0 的外觀雖然有著不俗的外觀，內裡其實有很多細節都極為「土炮」。而且為了造就極高屏佔比，機上有著不少的妥協以及瑕疵，例如由於邊框太窄、距離感應器需要挪移到背面擺放，接聽電話時需要用手指按住背面的「鏡頭」方能鎖上屏幕。

iPhone Mix 2.0 機身內有不少零件都是手工焊接，有些零件為了要勉強塞入更需要另行進行打磨（圖 艾奧科技）

然而，iPhone Mix 2.0 的誕生，也正是一眾果粉多年來對於 Apple iPhone 蛻變的需求，畢竟近年來 iPhone 的新一代再難令人有即時掏錢的衝動了。