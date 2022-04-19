iPhone改機｜國內神人手工改造iPhone Mix2.0、擁超窄邊+升降鏡頭
iPhone 改裝｜Apple iPhone 近年雖然保持著「每年一機」的換代，然而每代更新幅度都相對少，更缺乏令用家驚豔的新功能。有來自中國的的果粉創作人就相當不滿 Apple iPhone 系列的現狀，決定親手將 iPhone 改裝，讓其外型更纖巧輕薄、又集多項 Fans 期待的設計於一身。
iPhone「魔改」：超窄邊框 + 升降鏡頭 + TouchID + TypeC 充電
中國影片頻道艾奧科技向來以不同的科技產品拆解為主力內容，但早前就因為想要做出更貼合心目中所想的 iPhone 模樣而進行過一個名為「iPhone Mix」的改裝機計劃（名字上是「致敬」了小米的 Mix 概念機系列了），當時做出了一部屏佔比更大的 iPhone，但在各方面都較為粗糙，故在一段時間的計畫後、剛巧 iPhone SE 3 又面世了，這個頻道的主人就決心打造一部更具前瞻性的「iPhone Mix 2.0」。
iPhone Mix 2.0 的硬件基礎為 Apple 剛推出市場個多月的 iPhone SE (2022)，故其處理器核心為最新的 Apple A15，同時由於 iPhone SE (2022) 原生加入了 TouchID Home 鍵，令這部 iPhone Mix 2.0 支援了 TouchID 指模解鎖，不過艾奧科技方面就將之挪到了機背，使解鎖動作更為直感。👇👇👇
當然，作為一部業餘開發的改裝機，iPhone Mix 2.0 的外觀雖然有著不俗的外觀，內裡其實有很多細節都極為「土炮」。而且為了造就極高屏佔比，機上有著不少的妥協以及瑕疵，例如由於邊框太窄、距離感應器需要挪移到背面擺放，接聽電話時需要用手指按住背面的「鏡頭」方能鎖上屏幕。
然而，iPhone Mix 2.0 的誕生，也正是一眾果粉多年來對於 Apple iPhone 蛻變的需求，畢竟近年來 iPhone 的新一代再難令人有即時掏錢的衝動了。