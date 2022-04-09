手機銷量按年跌30％、有00後竟4年未換機　不想買新手機的5大原因

不換手機的理由｜自 Apple 在 2007 年推出 iPhone 起，智能手機市場就快速發展，手機每月、每季都有新品推出，曾經有一段時間，有不少「追新族」會一年換上幾部手機，但現在仍然保留這種習慣的用戶似乎漸趨稀少，尤其在年輕一代，更醞釀著一股不愛換手機的潮流。



不換手機成為年輕人「新常態」？

近日在中國內地有多番報道，引述了幾名 80、90、00後年青一代對於換手機的看法。其中現為河北科技大學學生的曉潔指，她現在用的蘋果手機是 4 年前父母送給她的開學禮物，當時花了 7000 多元人民幣購買，4 年來即便是中途手機電池出問題，一度把她的手臂燙了個水泡，她也沒有想過要換手機，原因僅因為不想給家裡帶來負擔、手機能用就繼續用。

而另一名同為 00 後的學生何亦木，同樣也近 4 年沒有換過手機，主要是怕麻煩。她認為換手機是一件比搬家還要麻煩的事，不僅要將通訊錄、相冊、文件傳至新機，還要重新設置已經設定在手機內的交通卡、Wi-Fi、鬧鐘、賬號密碼等等，「光想想就頭大」。

從前的一年換幾部手機、到現在幾年才換一部手機，消費者的換機習慣正發生明顯的變化（網上圖片）

用家不想買新手機的5大原因

究竟是甚麼驅使手機用戶執著於使用舊手機？從市場分析以至網上的討論當中，我們可以循手機的功能、價格、規格方面整理出 5 大原因👇👇👇

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其實這個情況不僅發生在內地，就連香港都有同樣的討論，日前就有網民在香港的連登討論區以「有冇師兄同我一樣，由曾經年年換機，到冇哂意慾換？」為題發起討論，網民的意見與內地報導可謂不謀而合👇👇👇

不換手機成世界潮流、手機出貨量暴跌三成

除了網民的主觀感受以外，從第三方的調查數據中，我們亦可以得知目前手機市場的需求正在放緩 － 人們對換手機的意欲在明顯下降。較早前，市場研究公司 Counterpoint 發布的數據就顯示，目前用戶的平均換機周期已經超過 31 個月。

消費者對手機需求量的下降直接反映在了出貨量上。近日，中國信息通信研究院發布的國內手機市場運行分析報告顯示，2022 年 2 月，中國市場手機出貨量為 1486.4 萬部，與去年比下降了 31.7%，國產品牌手機出貨量1278.3 萬部，同比下降 34.7%，在可以選擇的手機品牌相對比世界其他市場更多的中國市場，這樣的下降明顯地反映了手機市場的疲弱需求。