Mercedes-Benz平治早前全球首度公布EQS SUV、電動七座SUV座駕，全球車迷大為興奮！近年非常積極開拓電動車市場的Mercedes-Benz平治，繼早前推出EQS 以及 EQE 兩車系後，純電動車將加入EQS SUV七人座駕系列，力挑Tesla電動車的地位。



Mercedes-Benz平治七人純電SUV登場

Mercedes-Benz平治最新公布EQS SUV電動七座SUV座駕，同時配備4Matic四驅及Off Road 駕駛模式，令新車具備輕度的越野能力。新車內裡擁有一個非常大吋數、曲面中控觸控屏幕（曲面三屏幕設計的 Mbux Hyperscreen 系統，141cm闊），而且更備有12.3吋OLED副駕駛專屬屏幕，不單令觀感更加科幻，配合內建 8 核心處理器與 24GB 的記憶體的系統，可享受高智能系統令車主更享受駕駛樂趣。後座亦配備2台11.6吋Mbux系統屏幕，可觀看不同娛樂媒體外，亦可作座椅冷氣等細節操作。

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全新Mercedes-Benz平治 EQS SUV正式公布（Mercedes-Benz）

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👇Mercedes-Benz平治 EQS SUV 車身外貌👇

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EQS SUV提供單摩打後驅版EQS 450+、雙摩打四驅版 EQS 450 4Matic及EQS 580 4Matic兩種動力選擇，分別擁有360ps與543ps馬力輸出，最高搭配107.8kWh鋰電池模組，續航力最高可達600km以上。另外新車支援最高200kW充電功率，最快能31分鐘由10%充電至 80%，如用15分鐘快充更可提供250公里續航里程（EQS 450+）。

👇Mercedes-Benz平治 EQS SUV 車內配備細節👇

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新車暫時未有正式推出日期及正式售價，不過根據外媒估計新車售價會比EQS稍貴10000英鎊左右。以香港去年Mercedes-Benz平治推出EQS電動車售價估算（EQS 450+ 「一換一計劃」車價為$1,420,000），相信車價至少都要約150至160萬。