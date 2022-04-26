Sony Reon Pocket 3 隨身冷氣+降溫產品推介｜天氣開始熱、常常高達30°C！原來迷你風扇仔長期對著頭吹，有機會吹到面癱！推介5款手提風扇以外的另類隨身降溫產品，包括最新的索尼隨身冷暖氣機！



長吹手提風扇仔更易中暑？甚至面癱？

過去有人說手提風扇是「廢青扇」，但如今地球暖化、天氣愈來愈熱，使用小風扇的人只會愈來愈多。不過有日本醫生指在高溫情況下吹風扇，反而更易中暑。而且以中醫角度，長期以小風扇貼住頭吹，臉上兩條經脈有機會受寒，引致血管痙攣、甚至面癱！

小風扇方便，但也要使用得宜。

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吹風扇5大貼士！

1. 強度：如果不直接吹身體，強度不拘，可按需要調教。



2. 不要長時間對著頭部吹風扇，有機會導致面癱。



3. 入睡吹風扇：最好蓋薄被以免受風吹，調校風扇自動搖擺，不長對正一個方向狂吹。



4. 與風扇保持約2米以上的距離。



5. 吹風扇的時間不應過長，最好不超過一小時。



6款隨身降溫產品推介

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Sony Reon Pocket 3 隨身冷暖氣機

日本人很注重儀表，打工仔出街見客，30幾度仍然要全套西裝，就算用隨身降溫gadget，也要有型！Sony Reon Pocket 3 超貼身迷你隨身冷暖氣機，以一片緊貼身體的不銹鋼金屬片為身體送冷／送暖，並另外提供Fan Mode令身體背後來一次小換氣，不怕焗出汗味。

Sony Reon Pocket 3 隨身冷暖氣機

Sony Reon Pocket 3 隨身冷暖氣機｜手機操作智能調溫 行貨定價抵它比一部iPhone 13 mini 還要小巧，可以掛在頸部後方，在無人察覺之下為你提供隨身冷／暖氣，更可以手提電話app操作，使用方便。單機＄1,399，連掛頸配件NECKBAND 2 $1,499港元。

冷熱切換反應快，冰火五重天不是問題（鍾世傑 攝）

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