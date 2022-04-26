手機不能充過夜會壞機？不能說全錯、但又不太正確！但原因究竟是甚麼呢？網上同SNS有很多關於手機、電子產品使用上的迷思，精選了8條，為大家解釋一下，原來大家一直做錯／信錯的電子產品迷思謬誤。



手機駁住火牛充過夜會壞機？

係咪過氣舊電池教你的old news？過去手機的確使用鎳氫電池（NiMH），過度充電會令搞壞其記憶效應，導至電池容量愈來愈少。但手機已改用鋰電池（Li-ion）很久很久了，而且新一代手機都有過充電斷路安全晶片，會自動停止充電以防過熱。

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成日有人在SNS教精我，原來呢8個tips一直都係錯！

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8個一直信錯電子產品迷思

1.手機駁住火牛充過夜會壞機？



2.手機要到電量0%才好再充電？



3.新手機要充夠8小時先好用？



4.邊打機邊充電好傷機？



5.一定要用原裝火牛？



6.雨天用手機會被雷劈？？



7.手機鏡頭像素愈高愈好？



8.接收爆格代表通話質素良好？



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