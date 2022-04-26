Samsung 8K／4K QLED TV 2022電視6大升級、超輕薄Soundbar進化｜今年Samsung全新8K及4K Neo QLED電視系列正式推出，不單性能大升級，加上消費券的「資助」下，相信是時候更換家中老舊的電視了。



Samsung於2022年推出了多款8K／4K電視，由最高規格的Neo QLED 8K至最基本的4K TV都有，最平5千多元就可入手，豐儉由人。同步亦推出多款全新Soundbar，其中一款HW-S800B更是破格的純白設計，而且非常纖巧，與纖薄的QLED TV更是絕配。

今年Samsung將Neo QLED TV系列全線升級（陳葦慈攝）

Neo QLED TV 6大升級進化

升級1：Neo QLED 8K内置新量子神經網絡處理器 8K

旗艦Neo QLED 8K系列電視，内置最新量子神經網絡處理器8K（Neural Quantum Processor 8K）， 配備20個獨立的AI網絡，可實時分析畫面內容的類別與特徵，將畫質提升至更高水平，更為升級版Neo QLED電視提供「仿真景深強化技術（Real Depth Enhancer）」，可多重演算法仿傚人眼觀看事物的原理，透過掃描畫面，强化主體對比並保留背景不變，令畫面更為真實、栩栩如生。

升級2：支援杜比全景聲

2022年Neo QLED系列電視全部都支援杜比全景聲 （Dolby Atmos）制式，而Neo QLED 8K更以其強大運算功能，可追蹤主體環迴聲效 Pro （Object Tracking Sound Pro）人工智能實時分析屏幕上的內容，並透過向上揚聲器，營造來自頭頂的立體環繞音效，帶來極致的聲效體驗。

升級3：智能色彩畫質校對

今代Neo QLED TV引入的自動「校對模式」，用家只需透過手機中SmartThings應用程式，即可自動調教電視設定以達至最佳畫質。

可以連接手機作自動校對最適合自家環境的畫質。（林勇攝）

升級4：全新Smart Hub

全系列Samsung電視都內置Tizen智能電視系統，全新設計版面採用了全新更直觀的設計，將功能和內容分置於三個介面當中，令用家操作時更得心應手。

（陳葦慈攝）

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升級5：極致的遊戲體驗

Samsung加入4個HDMI 2.1輸入端以及升級版的Game Bar，可以睇到與遊戲有關的實時數據。同時具備超闊遊戲視野（Ultrawide Game View），畫面比例可因應不同遊戲而選擇21:9 或32:9比例。Neo QLED 8K更支援 Motion Xcelerator Turbo Pro ，亦配備自動低延遲模式（Auto Low Latency Mode）和 Freesync Premium Pro 技術，減少畫面斷續或滯後。而QN90B系列支援4K 144Hz 的刷新率，提供超級流暢的畫面。

升級6：跨裝置觀看功能（Multi View）

旗艦型號QN900B可最多同時顯示多達4個不同訊源的內容，如連接手機或其他訊源，如用家可一邊觀賞體育賽事的同時，一邊與朋友視訊通話討論賽情。

將會推出最新電競顯示器 Odyssey Neo G8 （陳葦慈攝）

新系列Soundbar更靚更纖巧

除了全系列QLED TV外，同時亦公布多款全新Soundbar，各款Soundbar搭載Q-合體交響音效（Q-Symphony），能與電視同步輸出音源，呈現更立體沉浸式音效體驗。旗艦款式HW-Q990B更提供多達11.1.4 頻道的輸出，配合加強的重低音，並支援無線杜比全景聲（Wireless Dolby Atmos）技術，無需接駁輸出線，就能透過無線連接智能電視更加方便。

另外，最特別新加入的HW-S800B超纖細Soundbar，揚聲器僅39.9mm厚，備有黑色外，更有純白選擇，時尚簡約更易襯托出家居風格。HW-S800B同時提供3.1.2 頻道的輸出並支援無線杜比全景聲功能，同樣輸出動人細膩的音效。

超纖巧的HW-S800B Soundbar（陳葦慈攝）

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