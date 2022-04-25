手機通話錄音｜現今智能手機集多功能於一身，不過有一個功能即使受用家追捧，仍然難逃被「趕盡殺絕」的命運，那就是不少香港人都有用過的通話錄音功能 － 由下月中開始，連 Android 手機都很難可以用到這個功能了。



通話錄音功能有可能違法？

在日常的生活當中，通話錄音功能作為備忘用途相當實用，為了可以用到它，不少手機用家甚至需要放棄使用從來沒有開放此功能的 iPhone、特地轉投 Android 系統手機的懷抱。只不過，在私隱權益被更重視的今日，通話錄音功能就更受爭議。

在絕大多數歐美國家，通話錄音都屬於法律灰色地帶的功能（圖 GadgetHacks）

在歐美多國，早就立法訂明，如果需要進行電話錄音，在錄音前需要至少一方表明將會錄音；而在美國某些州份，更指明若非通話中的所有人同意，單方面進行錄音即屬違法。

然而各廠商都不能保證用戶可以自律地於錄音前進行以上程序，故在歐美發售的多個型號手機都未有原生支援通話錄音功能，Google 方面在 Android 6.0 版本開始亦已經進行大規模禁用，只不過，可以進行相關功能的第三方 Apps 一直存在於 Google Play 之中、透過獲得無障礙工具（Accessibility Tool）之 API 權限截取通話語音軌以進行錄音。

通話錄音Apps 將全數下架

直至近來，Google 終於採取最大規模行動，日前預告由 2022 年 5 月 11 日起，所有會利用無障礙工具 API 進行錄音的 Apps 都將從 Google Play 下架，意味著未來全世界絕大部份手機都將喪失通話錄音功能。

但雖然 Google 作出如此一刀切的行動，但依然有「漏網之魚」－ 在 Google 的聲明中又提到，過往在出廠時已經預載通話錄音的 Pixel 以及故舊型號的小米手機，因為並不需要取得無障礙工具權限而獲得轄免，故如果真的急需要此功能的話，最安全的方法就是向舊機埋手，只是不知道 Google 未來會否有另外的更新手段進一步封堵這上漏洞。

只要身處的地區錄音未有違法，Pixel 手機都可以解封通話錄音功能（圖 Android InfoTech）

而要在 5 月 11 日後要繼續使用通話錄音功能的另外一個方法，就是從第三方的 Apps 市場以 APK 的方式將 Apps 側載入手機當中，然而這個方法可謂危險之極，用戶可能因此而輕易讓手機受木馬程式侵襲，繼而有財物或個資損失，是絕對不值得建議的做法。

3 個通話錄音「尾班車」 Apps 推介

在 Google Play Store 上架的通話錄音 Apps 成千上萬，不過並非個個都用得著，更有不少有病毒感染風險（圖 Google Play）

我們亦知道通話錄音功能對不少香港用家而言有一定用處，故就從 Google Play Store 挑選了多個相關的 Apps、並進行通話測試，經篩選過後以下 3 個 Apps 安全性都較高，有需要的用戶可以趁限期未到之前先在 Google Play 處下載安裝👇👇👇