Gmail 清位教學｜由於免費又多功能，不少香港人都傾向愛用 Gmail 戶口接收電郵，不過雖然 Google 方面有為每位用戶提供 15GB 的儲存空間，但由於這空間需要與雲端硬碟、相簿共用，15GB 空間很快就爆滿、導致用戶不能正常收發電郵，最終只能「課金」購入更多儲存空間。



但其實 Gmail 當中已加入了相當好用的功能，可以讓用戶簡單幾步就鎖定並清走堆積多年的大型／老舊電郵！

以 Google One 目前的儲存付費方案為例，如果可以容量壓至 15GB 內，一年可以節＄100～200 的額外支出（圖 Google）

鎖定目標、一鍵清理

要清出 Gmail 占用的空間，不可能手動一封一封刪除 Email 吧？其實 Gmail 內建了一個搜尋選項功能，可以根據用戶的需要搜尋指定的 Email。在電腦瀏覽器版本搜尋列的右方，可以按出搜尋選項👇👇👇

在此可以根據電郵的大小、關鍵字、或是收到的日期進行選取

Gmail 網頁版本最多一頁只能顯示出 50 封電郵，但如果在搜尋後按左上方作全選，在畫面中間就會多出一行「選取所有符合條件的對話」，按下即可以自動全選，此時按刪除即可以完成清理。👇👇👇

「選取所有符合條件的對話」，按下即可以自動全選

手機 Gmail App 專用 4 個搜尋指令

另外值得一提的，是雖然搜尋功能不限手機或電腦使用，但手機版本的 Gmail 並沒有完整的搜尋器、且只能逐封刪除，要進行搜尋也只能靠輸入指令，故如果需要清理 Gmail 的讀者最好是準備電腦、用網頁瀏覽器整理。

不過如果閣下只能用到手機、又急需要進行 Gmail 的清理，可以用到以下 4 個文字指令進行快速選取👇👇👇

最後提醒大家，選取、清理之後，Gmail 的空間並不會即時空出，移除了的 Email 會先被送至垃圾桶，這些垃圾如果不加理會，將會在存放 30 天後消失，但如果真的急需空間的話，就馬上去清空垃圾桶吧！