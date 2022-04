奇異博士2預習|《奇異博士2:失控多元宇宙(Doctor Strange In The Multiverse of Madness)》即將在 5 月 3 日正式上映,換言之距離正式公映僅一周時間,而各院線亦在今日(4月27日)開放門票預購。



今次 Marvel 方面對此片進行了《Endgame》級數的保密功夫,看來是認為《奇異博士2》對 MCU 電影宇宙的日後發展有非常深遠的影響,而據目前所知,《奇異博士2》將正式引爆 Marvel 過去年多以來為 MCU 多元宇宙埋下的伏線,屬於承先啟後之作,如果不想入場睇得一頭霧水,以下 7 部電影/劇集絕對是入場前必先預習。

1. 《奇異博士(Dr.Strange)》 - 2016 年上畫

既然《奇異博士2:失控多元宇宙》是續集,當然就要看看 Dr.Strange 的起源故事。

在未成為超級英雄之前,Dr.Stephen Strange 是一名非常有名的外科醫生,卻因一次交通意外而令雙手重傷,在用盡一切方法之後,絕望的他在機緣下得知遙遠的 Kamar-Taj 可以學習令身體重生之法,故決定孤注一擲「上山學法」,但卻意外地接觸了更宏大的宇宙奧秘。

2. 《復仇者聯盟 3:無限之戰(Avengers 3: Infinity War)》 - 2018 年上畫

《蟻俠2:黃蜂女現身》之後就是《復仇者聯盟3:無限之戰》。

在 2016 年的首集之後,Dr.Strange 有在 2017 年上映之《Thor: Ragnarok》中作短暫客串,但觀眾對其法力仍然未算明暸,直至《Avengers 3》中,Dr.Strange 以其一己之力與持有 4 顆無限寶石的 Thanos 打足幾個回合,又借助時間寶石之力預知了戰事最後結局,成為此集中其中一大要角。

3. 《復仇者聯盟 4:終局之戰(Avengers 4: Endgame》 - 2019 年上畫

《復仇者聯盟3:無限之戰》後則是《復仇者聯盟4:終局之戰》。

《Avengers 3》結尾以英雄一方失敗告終,而 Dr.Strange 亦成灰消失,最終在大決戰時當然有參與,但出鏡時間不多,然而作為 Marvel 上個 10 年的收官之作,《Avengers 4: Endgame》對後面所有 MCU 電影、劇集都有著不能忽視的影響,絕對需要作為《奇異博士2》觀影前預習的一部份。

全場唯一真.預言家(圖 MARVEL)

4. 《溫黛與幻視(WandaVision)》- 2021 年 Disney+上架

在《奇異博士2》中,Dr.Strange 在意識到多元宇宙危機之後,決定找來 Wanda 幫忙,而《WandaVision》的故事就發生在此之前,講述 Wanda 如何覺醒成為猩紅女巫(Scarlet Witch)。

《WandaVision》故事設定講述《Endgame》之後 Wanda 與本應已死的 Vision 來到一個名為 WestVille 西景鎮的小鎮展開「平凡」的生活,更育有一對攣生兄弟,生活幸福又美滿……但一切都只是 Wanda 以魔法構築的幻象。

《WandaVision》開頭以美國肥皂電視劇方表現,頭兩集睇得一眾 Fans 一頭霧水,但後來這個風格有完美解釋,令《WandaVision》搖身變成 MCU 影集最佳的開端(圖 MARVEL)

在故事的結尾,Wanda 更因一個絕望的契機而打開了通往多元宇宙的大門,故不少人認為她會因此而在《奇異博士2》的中段黑化、成為敵對角色。

5. 《洛基(Loki)》- 2021 年 Disney+ 上架

本應在《Avengers 3》中被 Thanos 親手殺死的 Loki,卻因為在《Avengers 4》當中 Tony Stark 的少少失誤,而取得原為空間寶石的宇宙魔方、並從 2012 年的紐約逃走,成為分支多元宇宙的「變體(Variant)」。

這個版本的 Loki 未經後來兩集《Thor》中的洗禮,仍然邪惡且帶點孩子氣,一心憑藉偷來的空間寶石捲土重來,殊不知卻遭到時間變異管理局(Time Variable Authority)以其「危害神聖時間線」為罪名拘捕。

+ 2

而當惡作劇之神被放在時間的重壓之下,他最終發現自己多年來原來注定要成為他人故事中的奸角,為了反抗命運,Loki 開始了探索「神聖時間線」真相的歷程。

Marvel 在《Loki》影集中巧妙地解釋了 MCU 版本多元宇宙的概念,同時在結尾帶出 MCU 下一階段的最終 Boss,要看得明白《奇異博士2》,此作可謂必睇。

6. 《無限可能:假如…?(What If...?)》- 2021 年 Disney+ 上架

《What If...?》因為是動畫影集的關係,不少人選擇了將其忽略,然而它卻與《奇異博士2》有著相當大的關係。Marvel 藉由《What If...?》進一步解構多元宇宙的生成規則 - 只要一個小變化、一個「如果」,就會有一個截然不同的多元宇宙誕生,而在此系列的第4、5集都有 Dr.Strange 的戲份。

+ 2

兩個變異版本的 Dr.Strange,都有在《奇異博士2》的預告中嶄露頭角,其中最顯眼的就要數邪惡版本的 Dr.Strange,其因為一些原因而變得比原版更為強大,各位有興趣可以抽時間了解下他的起源。

7.《蜘蛛俠:不戰無歸(Spider-Man: No Way Home)》- 2021 年上映(目前只可在網上平台進行租賃,未有在 Netflix/Disney+ 上架)

而講到與《奇異博士2》中的事件有直接關係的,當然就有 2021 年尾上映的《Spider-Man: No Way Home》了,故事中 Dr.Strange 就是為了要幫助身份被意外曝光的 Peter Parker,才會決定施咒讓世人忘記蜘蛛俠的真正身份。

但因為 Peter 的三心二意,最終讓咒術失敗,除了讓八爪博士 Doc Ork、綠魔 Green Goblin 等穿越到 MCU 主宇宙,更因為過度篡改現實,讓多元宇宙的結構變得脆弱,最終引致《奇異博士2》中的主要危機 - 然而最麻煩的,可能是 Dr.Strange 最後甚至忘記了自己有施過法。