iPhone選購指南｜要規格、電量還是手感？外媒評選7部最佳iPhone

iPhone選購指南｜在現今智能手機的市場，Android 與 iPhone 是兩批截然不同的用戶，兩邊各為生態，沒有甚麼大契機都不會「轉會」，但即使是要停留在 iPhone 生態圈內的用家，面對近年 Apple 越推越多、不同功能及設計的 iPhone 型號，買機時也要面臨一波「選擇困難症」了。



外國科技網站 CNet 早前就按照不同用戶 需要編製了一份 iPhone 選購指南，各位有需要買機的用戶就可以參考一下。

7 部不同範疇的最佳 iPhone

目前在 Apple 網站上依然有售、即仍未停產的 iPhone 有：

－iPhone SE(2022)

－iPhone 13 Pro Max

－iPhone 13 Pro

－iPhone 13

－iPhone 13 mini

－iPhone 12

－iPhone 12 mini

－iPhone 11

而 CNet 的購買指南就將此 8 部機種按規格及設計分為 7 個類別的最佳 iPhone👇👇👇

iPhone 13 - 最適合絕大多數人的 iPhone

iPhone 13 在設計上與上年度的 iPhone 12 幾乎一模一樣，支援 5G 連線及加入 MagSafe 無線充電有不少人對於設計上沒有大改可能會感到失望，但別忘記 iPhone 系列的其中一個設計特點就在於其系列的相似性。

iPhone 13 的最大賣點，在於它所用的拍攝鏡頭與上代最強的 iPhone 12 Pro Max 一樣，同時在電池表現上亦更佳，在同一測試中，它的續航時間比起上代同階的 iPhone 12 還要再長 4.5 小時。

iPhone 13 Pro - 綜合表現最佳 iPhone

根據 CNet 方面的意見，他們將 iPhone 13 Pro 評為 Apple 歷年來的最佳 iPhone，首先在屏幕上轉用了高更新率的 ProMotion 屏幕，另外在鏡頭方面加入了最新的微距模式以及 ProRes 高清影片的拍攝能力，將 iPhone 13 Pro 系列與 丈較入門的 iPhone 13 系列徹底區分。

在規格方面，iPhone 13 Pro 除了採用最新的 A15 Bionic 處理器外，又有額外的 GPU 核心以提升其遊戲及影片處理能力。

iPhone 12 及 iPhone 12 mini - 最高性價比 iPhone

iPhone 12 以及 iPhone 12 mini 為Apple 首代支援 5G 的手機系列，同時亦具備 MagSafe 無線充電與新加入的 Ceramic Shield 強化玻璃，同時有著不俗的拍攝硬件 － 但當然未能與 iPhone 13 比較。

兩部機在 iPhone 13 系列發表之後就立即降價，目前香港定價分別為＄5199起及＄5999 起，是目前性價比最高的 iPhone 選擇。CNet 方面建議如果用戶真打算入手 iPhone 12／ 12 mini 的話，可以考慮加一點錢，購買較大容量的 128GB 版本。

iPhone 13 mini － 最佳細機身 iPhone

iPhone 13 mini 有齊一切 iPhone 13 有的硬件功能，但機身就較細少，另外如果你擔心其續航能力的話就大可放心，皆因 iPhone 13 mini 不單有著更大電池，在續航測試先更可以比 iPhone 12 mini 運行多 3.5 小時。

除了機身較為細小之外，iPhone 13 mini 對比 iPhone 13 的另一吸引理由大概就出於其售價 － 不過是縮小了一點，但售價竟便宜達＄800 港幣，對預算有限的用戶而言應該是一個不俗的選擇。

iPhone 13 Pro Max － 續航力最佳 iPhone

目前價格最貴的 iPhone 13 Pro Max，除了擁有尺寸最大的 ProMotion 屏幕，其電池表現就真正是傲視群倫，在電池測試中表現了當代智能手機中最強的續航力。

iPhone 13 Pro Max 的大屏幕令機身都變大不少，如果你有能力駕馭它偌大的機身，它將會是幾大多數情況下都不負重望的手機。

iPhone SE (2022) － 最佳平價 iPhone

如果是「平價先決」的 iPhone 用家，在今年 3 月才正式推出市場的第三代 iPhone SE 將會是唯一選擇，但性價比亦十分不俗。

iPhone SE (2022) 的機身設計與 iPhone 8 基本上一模一樣，不過就換上了與 iPhone 13 系列同級的 Ceramic Shield 強化玻璃；另外，雖然它的鏡頭硬件仍然停留在 2017 年水平，但就藉由 A15 Bionic 處理器加入了相當高的影像演算能力。

iPhone 11－最佳中價 iPhone

如果你不追求 5G，在 2022 年購買一部＄4299 起的 iPhone 11 依然算是相當抵玩。iPhone 11 採用 A13 處理器，擁有不俗的鏡頭與電池續航力，另外它在外型上又採用圓弧金屬邊框，與新代的 iPhone 12、13 形成對比。

iPhone 11 唯一需要留意的缺點，在於它仍然採用較舊規格的 LCD 屏幕，更新率與色彩表現都可能會被 iPhone 12、13 等系列比下去。