手機不應買太貴｜智能手機推出多年，近年在規格與設計上似乎都面臨瓶頸，而因為如此，有不少用家都拒絕再買各廠推出的旗艦新機；然而，日前一網民在連登討論區上以「手機不應買太貴」為題發帖，但帖文一出竟招來其他網民群起攻之？



網民 9 大理由籲手機不應買太貴

日前，一網民在連登討論區以「手機不應買太貴」為題，本身是一篇「勸世文」、主要動機是勸籲其他網民指大可以不必追著高階手機購買款式，並列出 9 大理由：

開帖者的本意其實並非壞事，只不過其提出的理由與一般手機用家的習慣實在太過脫節（連登截圖）

開帖者的本意其實並非壞事，而「手機不需要追求最強規格亦是近年手機界的共識，只不過其提出的理由與一般手機用家的習慣實在太過脫節，令人產生矯枉過正的感覺，故在帖文討論中引來其他網民的激烈反駁。

不少人指出樓主追求的是極平價入門手機，而這些手機最大優點只有價格夠便宜，質疑樓主不用高階機的主要原因並非規格過剩，只是出於自身貧窮而已。按圖放大看各網民反駁意見👇👇👇

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不換手機成為年輕人「新常態」？

雖然上述帖文被連登網民圍插，然而近年年輕人傾向不換新手機卻是市場共識。究竟是甚麼驅使手機用戶執著於使用舊手機？從市場分析以至網上的討論當中，我們可以循手機的功能、價格、規格方面整理出 5 大原因👇👇👇